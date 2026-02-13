Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni

Eliza şi Ioan, împreună cu fetiţa lor Aida, au decis să transforme un vis în realitate: să călătorească prin lume fără limite.

Plecaţi din Galaţi în noiembrie, cei trei au început o aventură incredibilă cu un Volkswagen Crafter modificat, traversând Turcia, Irak, Kuweit, Arabia Saudită, făcând un ocol în Qatar şi ajungând până în Dubai. Într-un clip viral pe TikTok, cu sute de comentarii, familia povesteşte cum a ajuns cu duba tocmai până pe plajă în Dubai.

"Am plecat din noiembrie din Galaţi. Până în Dubai am mers pe ruta asta: Turcia, Irak, Kuweit, Arabia Saudită, am făcut apoi un ocol în Qatar, am revenit în Arabia Saudită şi apoi am intrat în Emirate. Urmează Oman, iar după Oman nu ştim, nu ne-am hotărât încă, dar avem timp, nu e ca şi când ne grăbim să ne întoarcem într-un loc anume", a povestit Eliza.

Povestea lor începe în 2014, când s-au cunoscut la facultate în Galaţi. În 2019, au pornit în prima lor aventură internaţională cu un Volvo, explorând Africa şi Asia. În 2025, odată cu venirea pe lume a Aidei, au făcut un pas curajos. Au vândut tot, apoi au pornit, fără planuri şi fără o dată de întoarcere, să exploreze lumea în trei.

