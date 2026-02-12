Atenţie la maşinile second-hand. Suntem ţara unde se vând cele mai multe vehicule furate din străinătate. Poliţiştii au descoperit peste o mie anul trecut. Automobilele nemţeşti sunt cele mai vânate de hoţi.

Românii sunt printre cei mai activi europeni când vine vorba de adus mașini din străinătate și de vândut în țară. În fiecare zi, site-urile de anunțuri auto se umplu cu sute de oferte noi. Nu toți vânzătorii sunt de bună credință. Numai anul trecut, polițiștii au descoperit, în medie, în fiecare zi, câte trei mașini scoase la vânzare deşi fuseseră declarate furate în alte țări europene.

"Au fost identificate 1.193 de vehicule urmărite de alte state și găsite în România, respectiv 40 de vehicule urmărite de România și găsite în România", a declarat Octavian Dan, Poliția Română.

În cele mai multe situații, mașinile furate provin din Germania, Italia și Spania, dar nici Marea Britanie sau Belgia nu sunt ocolite de rețelele de hoți auto. Vehiculele ajung în România, cel mai frecvent, prin frontierele cu Ungaria și Bulgaria, unde, odată cu intrarea țării noastre în Spațiul Schengen, controalele la graniță sunt, adesea, inexistente.

Articolul continuă după reclamă

Mașinile cel mai des vizate de hoți nu sunt, contrar așteptărilor, cele de lux. Doar 20–30% dintre furturi vizează SUV‑uri sau automobile premium. În majoritatea cazurilor, vorbim despre modele obișnuite, foarte răspândite în Europa, ușor de întreținut și care pot trece mult mai ușor neobservate.

Mașinile furate cel mai des sunt Volkswagenurile, urmate de alte trei mărci germane premium: Mercedes, BMW și Audi. Specialiștii ne spun la ce să fim atenţi dacă nu vrem să avem surprize.

"În primul rând, actele originale ale mașinii. Seria sasiului să corespundă în talonul mașinii. De asemenea, putem să întrebăm la Poliția Rutieră, să aflăm dacă este în baza de date la autovehicule furate. În cazul în care vânzătorul nu dorește aceste verificări, este clar că undeva este o problemă", a declarat Titi Cocean, instructor auto.

Zilele trecute, în Vaslui, polițiștii au confiscat cinci mașini furate din Marea Britanie, în valoare de peste 110.000 de euro. Vânzătorul este pus sub control judiciar.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰