Taxiuri cu preţuri umflate artificial, maimuţe şi droguri. Este descoperirea făcută de poliţiştii de pe Aeroportul Otopeni, unde şoferii au fost prinşi cu dispozitive ascunse în telecomenzile maşinilor. Aparatele le permiteau să crească rapid valoarea curselor, iar principala ţintă erau turiştii străini. Escrocii au fost amendaţi şi riscă să rămână fără licenţele de transport.

La prima vedere, e doar o telecomandă de mașină. Dar, pentru cine știe ce să apese, fiecare click poate însemna câțiva lei în plus pe nota de plată. Asta au descoperit polițiștii de la Aeroportul Otopeni, la trei taximetriști care își așteptau clienții în parcarea aeroportului.

Taximetriștii se poziționau strategic în parcarea aeroportului. Vizau în special turiști străini abia aterizați în România, care erau astfel mai ușor de păcălit.

Polițiștii încearcă acum să afle câți oameni au plătit mai mult din cauza dispozitivelor. Cert este că cei trei au rămas fără maimuțe și au fost amendați. Pentru unul dintre ei, problemele sunt însă mult mai mari. În timpul controlului, agenţiii au găsit și droguri.

Articolul continuă după reclamă

"Nu cred că mai există asemenea dispozitive. Poate sunt altele, nu zic...Păi la câte controale zilnice sunt aici...

Nu sunt de aici de la noi, sunt alții de prin oraș care vin așa, ocazional", a spus un taximetrist.

Totuși, controalele nu i-au oprit pe cei trei să încerce metoda.

"Este arhiconoscut în rândul polițiștilor că încă există taximetriști de acest gen. Anumiți taximetriști recurg la acest tertip pentru a-și crește încasările și vorbim, până la urmă, chiar de rețele, dacă doriți. De oameni care s-au specializat în a modifica aceste softuri", a explicat Dan Saltelechi de la Sindicatul Europol.

Pentru turiști, recomandarea este simplă: să nu ia o maşină la întâmplare. Mai sigur este să comande mașina printr-o aplicație sau să folosească punctele oficiale de taxi din aeroport.

"În aeroport sunt niște touchscreen-uri unde sunt taxiuri autorizate de la diferite companii. Eu cred că ăsta e cel mai sigur element, decât să îi luați la liber și să vă pună acea maimuță. Sunt niște cazuri izolate. Fiecare răspunde material, penal sau civil pentru ceea ce face", a spus Vasile Ștefănescu de la Confederația Transportatorilor.

Pe lângă amenzi, riscă să își piardă licența și pot răspunde penal pentru înșelăciune.