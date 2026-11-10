România a rămas din nou fără energie nucleară, iar azi dimineaţă am cumpărat cel mai scump curent din Europa, 3.000 de lei/MegaWatt. Acest lucru s-ar putea vedea curând şi în facturile fiecăruia dintre noi. Practic, la doar trei zile de la repornire, reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din cauza unei defecţiuni tehnice.

Ca să înţelegem defecţiunea trebuie să explicăm simplificat cum funcţionează un reactor nuclear. Reactorul încălzeşte apa până se transformă într-un abur foarte fierbinte. Aburul învârte o turbină uriaşă care pornește un generator. Generatorul produce curent.

Mă întorc la turbină. Aburul fierbinte, după ce roteşte turbina, trebuie eliberat. Aici, intervine un condensator, care transformă aburul înapoi în apă. În timpul acestui proces, se creează un vid, o aspirație puternică. Aici s-a produs defecţiuniea. La sistemul care controlează acest vid. Aspirația nu a mai funcționat corect, turbina s-a supraîncărcat cu abur, aşa că reactorul a fost oprit.

E important de spus că problema nu este în partea nucleară a reactorului. În acest context, Nuclearelectrica anunță că Directorul Tehnic de la Cernavodă a fost schimbat din funcţie, iar cauzele incidentului au intrat într-o analiză complexă.

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Reparaţiile la Reactorul 1 vor mai dura câteva zile, aşa că, pentru a înlocui pierderile, miercuri, Unitatea 2 va fi conectată la Sistemul Energetic Naţional.