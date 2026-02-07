Somnul ne face mai sănătoşi. Un studiu internaţional arată că oamenii care dorm mai puţin de opt ore pe noapte au risc crescut de infarct și accident cerebral. Stresul îi ţine pe mulţi noaptea cu ochii pe pereţi. Ţara noastră este pe primul loc în Europa la decese cardiovasculare, cu zeci de victime în fiecare zi.

Adormim tot mai greu, iar obiceiul ne îmbolnăveşte inima.

"Vorbim de infarct de miocard și accident vascular cerebral. Alături de un somn dereglat, o cantitate mică de ore, vorbim de o dietă dezechilibrată, vorbim de diabetul zaharat, hipertensiune arterială", susţine medicul cardiolog Claudiu Stoicescu.

Bolile vasculare sunt de peste două decenii principala cauză de mortalitate în România. Aproximativ 40 de români mor zilnic doar din cauza infarctului. La mică distanţă, AVC-ul rămâne a doua cauză de deces la nivel global, inclusiv în România

Unul din cinci români doarme mai puțin de cinci ore pe noapte.

Cercetătorii americani, care au evaluat sănătatea inimii în funcție de somn, tensiune, glicemie sau colesterol spun că păsările de noapte au 80% şanse să dezvolte o afecţiune gravă a inimii.

"Păsările de noapte tind să se simtă mai alerte mai târziu în cursul zilei și să adoarmă mai târziu, în timp ce păsările matinale se simt alerte mai devreme și tind să meargă la culcare și să se trezească mai devreme. Majoritatea populației se încadrează în grupa intermediară", a declarat cercetătorul american Sina Kianersi.

"Tehnologia și faptul că avem acces la lumină ne ajută să avem acest obicei care nu face bine însă corpului nostru", a precizat Beatrice Mahler, specialist în somnologie.

Vestea bună este că ritmul poate fi corectat.

"Se recomandă persoanelor care s-au obișnuit o lungă perioadă de timp să se culce foarte târziu, ca dimineața, atunci când se trezesc, să-și facă o terapie cu lumină. Foarte simplu și foarte ușor de înțeles este expunerea la soare", a mai spus Beatrice Mahler.

Potrivit aceluiaşi studiu, cei mai afectaţi de lipsa somnului sunt bărbaţii.

