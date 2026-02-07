Explozie puternică la o locuință din București. Două persoane au fost scoase conștiente din casă, după ce o deflagrație a avariat mai multe elemente ale construcției și a distrus două mașini parcate în zonă. ISU București – Ilfov intervine cu mai multe autospeciale și ambulanțe pentru gestionarea situației de urgență.

Două persoane evacuate și două mașini avariate, în urma unei explozii la o casă din Bucureşti

Două victime conștiente scoase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinței și aruncate în stradă, avariind astfel 2 autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

