Abandonarea puilor de câini pe străzi este o problemă uriaşă în România! Deşi sterilizarea este obligatorie, mulţi nu dau doi bani pe lege. La Cluj, consiliul judeţean a demarat un proiect de sterilizări gratuite, astfel încât banii să nu mai fie o problemă pentru proprietarii de câini. Momentan, au fost alocaţi 500 de mii de lei. Dacă clujenii răspund bine la această iniţiativă, suma va putea fi mărită.

Consiliul Judeţean Cluj a demarat zilele trecute un nou proiect de sterilizare a câinilor cu stăpân pentru a preveni abandonul.

Pentru mulţi sterilizarea pare un detaliu deloc important, dar nu e chiar aşa şi o spun studiile. În trei ani, o căţea şi un câine nesterilizaţi, împreună cu urmaşii lor aduc pe lume 500 de câini, iar după încă trei ani, numărul ajunge la 67 de mii, iar cei mai mulţi ajung pe străzi.

Veterinarii care au câştigat licitaţiile vor realiza intervenţiile gratuit. Unele cabinete asigură chiar şi transportul.

Articolul continuă după reclamă

"Actele care trebuie depuse sunt o cerere, care se depune pe ghişeul online de către proprietar. Consiliul Judeţean eliberează un bon. Proprietarul se prezintă la noi. Se aduce carnetul de sănătate", spune Iftimia Bobita, medic veterinar.

Suma alocată pentru acest program poate acoperi costurile a peste o mie de sterilizări. Ulterior, dacă cererea va fi mare, banii vor fi suplimentaţi.

"I-am adus pentru sterilizare. Să nu avem probleme cu ei. Se înmulţesc, se duc pe drumuri, prin toate părţile şi atunci ajung să muşte oamenii", spune un bărbat.

"Sterilizarea este o operaţie foarte uşoară, cu recuperare imediată. Previne apariţia unor formaţiuni tumorale", spune Roxana Dobocan, medic veterinar.

Deşi sterilizarea este obligatorie de mai bine de un deceniu, mulţi români încă sfidează legea.

"Ar fi de mare ajutor dacă Poliţia Animalelor ar termina cu avertismentele şi ar începe să aplice sancţiuni proprietarilor care refuză sterilizarea. Amenda pentru nesterilizare este între cinci mii şi zece mii de lei pentru fiecare căţea nesterilizată", spune Geta Gardus, reprezentant ONG Protecţia Animalelor.

Datele arată că, în România, 80% dintre pui nu ating vârsta de un an, din cauza abandonului.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰