Un copil de zece ani din Iaşi a ajuns în stare gravă la spital, aseară, după ce a fost spulberat de un autoturism!

În imaginile surprinse de o cameră de bord, se observă momentul în care cel mic este surprins de autoturism şi târât câţiva metri. Imediat după impactul puternic, mama sa, de mână cu cel de-al doilea copil, fuge disperată către fiul său, întins pe carosabil.

Femeia şi cei mici ar fi încercat să traverseze strada printr-un loc nepermis, iar din cauza ploii şi a vizibilităţii reduse, şoferul i-a văzut prea târziu şi nu a avut timp de reacţie. Acesta a fost testat pentru consumul de alcool, însă, rezultatul a ieşit negativ.

