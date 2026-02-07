Antena Meniu Search
Camionetă cuprinsă de flăcări în Caraș-Severin. Norul negru de fum, vizibil de la kilometri distanţă

Incendiu puternic, ieri, în judeţul Caraş-Severin! O camionetă a fost înghiţită de flăcări violente.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 09:11

Focul ar fi izbucnit la motor, iar în scurt timp, vâlvătaia a cuprins întreg vehiculul, care s-a transformat într-un morman de fiare.

Norul negru de fum dens a fost vizibil de la kilometri distanţă. Din fericire, şoferul s-a autoevacuat la timp şi nu a fost rănit.

