Video Cum a fost primită delegația României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă

Spectacol pe gheaţă în Italia, unde a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Delegaţia României a defilat sub privirile a zeci de mii de oameni şi şefi de stat din toată lumea. Un moment neașteptat a venit din partea rapperului american Snoop Dogg, care a fluturat cu mândrie tricolorul românesc.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 19:59

Delegația României, formată din 29 de sportivi, a fost primită cu aplauze în cele patru locații în care s-a desfășurat ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice: Milano, Livigno, Predazzo și Cortina d'Ampezzo. Reprezentanta României la patinaj artistic, Julia Sauter, a purtat drapelul țării în fața celor 60 de mii de spectatori şi 50 de şefi de stat de pe stadionul San Siro.

Entuziasmul a cuprins și zona din fața stadionului, unde rapperul american Snoop Dogg a fost în centrul atenției. Artistul a luat drapelul României, l-a fluturat cu energie și s-a fotografiat alături de fanii și sportivii noștri.

Spectacolul de pe San Siro a fost un omagiu adus marilor personalitărţi ale culturii italiene din toate timpurile: Leonardo da Vinci, Dante, Gioachino Rossini, Giorgio Armani și Federico Fellini.  

Proiecţiile 3D au transformat arena într-un tărâm de basm.

Mariah Carey în vârstă de 55 de an a urcat pe scenă imbracată într-o rochie cu diamante de 15 milioane de dolari şi a interpetat clasicul italian "Volare" și melodia proprie "Nothing is Impossible".

În stațiunea Cortina d'Ampezzo, Laura Pausini a oferit un moment memorabil. Artista a cântat imnul Italiei alături de un cor și a ridicat tribunele în picioare.

Cel mai emoționant moment al serii i-a aparținut lui Andrea Bocelli. Tenorul a interpretat celebra arie "Nessun dorma", un omagiu adus lui Luciano Pavarotti, la 20 de ani de la ultima sa apariție publică la Jocurile Olimpice din Torino. Facăra olimpică s-a aprins simultan în Milano și Cortina.

Evenimentul nu a fost lipsit de momente tensionate. În timpul defilării echipei Statelor Unite, publicul a reacționat dur când vicepreședintele JD Vance a apărut pe ecrane. Oamenii din tribune l-au huiduit pe oficialul american.

JD Vance a ajuns la eveniment sub escorta unor agenți federali anti-imigrație, forțe acuzate recent de moartea a doi cetățeni americani. Gestul a provocat furie pe străzile din Milano, unde sute de tineri au protestat faţă de prezenţa lor la Jocurile Olimpice.

