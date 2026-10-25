Vi s-a anulat un zbor sau aţi aşteptat cu orele în aeroport? Ei bine, începând din 2027 NU o să mai aşteptaţi luni întregi ca să vă primiţi banii înapoi. Noile reguli ale Uniunii Europene vin cu un termen de o lună.

Vorbim despre o schimbare importantă pentru toţi cei care au avut vreodată un zbor întârziat sau anulat şi au aşteptat luni întregi să-şi recupereze banii. Practic, din octombrie anul viitor companiile aeriene vor avea la dispoziţie cel mult 30 de zile să plătească despăgubirile sau să le explice oamenilor de ce nu le acordă.

Cum se acordă despăgubirile

Sumele nu sunt deloc mici. Vorbim despre despăgubiri de 250, 400 sau chiar 600 de euro, în funcţie de distanţa zborului. Spre exemplu, dacă avionul ajunge la destinaţie cu 3 ore întârziere, pasagerii pot avea dreptul la aceşti bani dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.

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Apare şi o regulă importantă. Pasagerii vor avea la dispoziţie 9 luni de la data plecării să depună cererea de despăgubire. Termenul de 30 de zile nu înseamnă că toată lumea va primi automat banii. Companiile pot refuza cererile, dar trebuie să explice de ce.