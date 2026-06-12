La început, te cuceresc. Sunt calmi, siguri pe ei şi foarte carismatici. Îi întâlnim peste tot: acasă, în familie, în relaţii sau la locul de muncă. Iar mai devreme sau mai târziu, ne dăm seama că totul a fost doar o iluzie. Vorbim astăzi despre narcisişti, un termen foarte popular în ultima perioadă, pe social media sau în diverse podcasturi. Fie că vorbim despre un coleg care îți fură meritele la serviciu, fie despre un partener care te face să te simți vinovat acasă, acești oameni ne consumă toată energia.

"Un foarte bun exemplu este atunci când lucrezi la o publicație cu cineva când ești junior și altcineva încearcă să ia din credit. Eram pe aceeași scară ierarhică însă el avea câțiva ani în plus față de mine. Eu am scris majoritatea lucrării, însă el și-a pus primul numele pe foaie și când a trebuit să prezentăm el luase prim planul. Ce am făcut eu atunci? L-am completat, am spus că mai avem de spus și partea asta abc și mereu foloseam pluralul. El voia să spună: eu am făcut.", explică Matei Ștefan, consultant guvernanță AI.

Pentru că în jurul lui "Eu" se învârte toată lumea narcișiștilor. Sunt peste tot, dar foarte complicat de identificat. Matei și-a dat seama abia la 27 de ani că, în trecut, parcursul lui profesional a fost afectat de un coleg cu astfel de trăsături.

"Da, ai nevoie să dorești să fii în centrul atenției, să ai o încredere foarte mare în tine, o stimă de sine foarte bună, astea sunt trăsături pozitive care întregesc liderii fără de care un lider nu poate să conducă eficient. Problema e când o dai în megalomanie, insecuritate, problema e când calci pe alții în picioare, caracteristici ale unui narcisism profund.", adaugă Matei Ştefan.

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La început, sunt fermecători, vorbesc frumos și știu exact cum să impresioneze la un interviu sau într-o ședință. Tocmai de aceea, narcisiștii au cele mai mari șanse să ajungă pe poziții de conducere. Siguranța lor de sine, de cele mai multe ori falsă, creează și iluzia competenței.

"Pentru că sunt niște lideri carismatici dar care resping feedbackul, care cred că regulile sunt pt ceilalți nu și pt ei, care își asumă toate realizările colegilor și care au nev de foartă multă validare. Impactul asupra organizațiilor e de cele mai multe ori observat prin scăderea motivației, nr mare de conflicte și de cele mai multe ori o creștere a fluctuației de personal.", precizează Leonard Rizoiu, HR Advisor.

"Se tinde controlul ăsta asupra de cum faci un task, doar din dorința de a fi tu cel care controlează atât de mult. important e să-ți impui limită și să o respecți tu pt tine pt că e tot pt sănătatea ta până la urmă.", spune un bărbat.

Specialiștii atrag atenția că mediile profesionale dominate de astfel de comportamente cresc anxietatea și burnout-ul. În cuplu, semnele sunt altele, iar stima de sine e cea care are cel mai mult de suferit.

Uneori manipularea nu se manifestă prin țipete și conflicte, începe cu replici aparent banale: exagerezi, nu ți mai amintești tu bine sau lasă că pot să fac eu în locul tău. specialiștii spun că acestea pot fi semnele unei relații total dezechilibrate.

Printr-o astfel de relație toxică a trecut și Alexandra. Avea doar 21 de ani când a realizat că partenerul ei este narcisist.

Alexandra, 26 ani: Totul devenea despre el. atunci când o problemă apărea, clar el se făcea victima. el era drama queen și întotdeauna avea dreptate. Toată relația era doar despre persoana lui și cum să facem să se simtă acea persoană bine.

Reporter: Când ți-ai dat seama?

Alexandra, 26 ani: Târziu, dar cumva știam, dar nu îmi era ușor să recunosc, să plec. Mi-am impus foarte multe limite și am fost foarte reticentă în a mai cunoaște și mai vorbi cu băieți.

Dacă dintr-o relație poți scăpa, când ai de-a face în familie cu un părinte sau bunic cu trăsături narcisice, lucrurile se complică. Alida are 20 de ani și a învățat ce înseamnă narcisismul chiar în relație cu mama ei.

"Mă făcea pe mine să cred că greșesc tot timpul și dacă aveam o ceartă, nu sunt standardele ei prea mari. ea nu greșește, eu mereu greșeam și făceam ceva care o enerva sau pur și simplu existam în spațiul ei și o deranjam. Când ne certam îi ziceam mereu: nu, ești narcisistă și nu ți dai seama. Au un mod de a nu-și asuma lucrurile și a pune totul pe tine. și au o privire anume. cel puțin dacă te cerți cu un narcisist sunt ca rechinii.", mărturiseşte Alida, o tânără de 20 de ani.

"Mesajele probabil că unii dintre noi am auzit: nu valorezi nimic dacă nu mă faci mândru, sentimentele tale nu contează, treb să fii așa cum vreau să fii. semnele unui părinte narcisist sunt controlul excesiv, critica permanentă, comparații. Bunicii subminează autoritatea părinților, creează situații toxice, favorizează de obicei un singur nepot, induce vinovăția.", explică Corina Gheorghe, psiholog.

Cum scăpăm de capcanele manipulării

"Pentru că mulți oameni ajung să se îndoiască de sine aici e imp să ținem un jurnal să facem terapie să ne păstrăm aproape prietenii și familia, pentru că de cele mai multe ori partenerii narcisişti ne îndepărtează de cei dragi. Îndemn persoanele care trăiesc cu un narcisist să caute ajutor pt că altfel întreg sist lor de valori se va prăbuși. ce nu treb să facem cu un narcisist e să încercăm să dem că ei au greșit, să nu avem vreo speranță de empatizare a lor și, mai ales, să nu ne sacrificăm pentru a-l schimba.", adaugă psihologul.

Nu de alta, dar legenda spune că Narcis, personajul mitologic care stă la originea cuvântului "narcisist", a sfârșit admirându-și propria reflecție într-o apă limpede. De atunci, tânărul a rămas simbolul fascinației excesive față de propria imagine.