Un accident grav a avut loc aseară într-o intersecție din Constanța. O dubă a poliției a fost lovită în plin de o mașină, a rupt un stâlp și s-a răsturnat pe trotuar. Impactul violent a fost surprins de o cameră de bord.

Accidentul s-a produs în jurul orei 23, la intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum șoferul autoturismului depășește un alt vehicul prin dreapta, trece peste linia continuă și intră cu viteză în intersecție.

Semaforul indică verde pentru mașinile care circulau pe bulevardul Tomis. În același timp, autospeciala de poliție venea de pe bulevardul Ferdinand și a pătruns în intersecție fără semnalele luminoase și acustice pornite. Cele două mașini s-au ciocnit, iar autospeciala s-a răsturnat pe trotuar.

O singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre o agentă de poliție de 24 de ani, aflată pe scaunul pasagerului, care a fost transportată la spital. Din fericire, pe trotuar nu se afla nimeni în momentul impactului.

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La volanul autospecialei era un agent din București, care se îndrepta spre centrul de reținere și arestare preventivă Constanța pentru a prelua trei persoane arestate preventiv. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările