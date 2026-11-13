Manchester United a ajuns la un acord cu argentinianul Mauricio Pochettino, care urmează să devină următorul antrenor al echipei din campionatul de fotbal al Angliei, informează Sky Sports, citaţi de Agerpres .

Mauricio Pochettino va semna un contract pe doi ani şi jumătate cu Manchester United - Facebook - Manchester United

Actualul selecţioner al Statelor Unite urmează să semneze un contract pe doi ani şi jumătate cu gruparea de pe Old Trafford, la care îl va înlocui pe fostul internaţional englez Michael Carrick, care a fost concediat joi.

Pochettino, care are o clauză de reziliere a contractului său cu Federaţia americană de fotbal (US Soccer) în valoare de 10 milioane de dolari, urmează să sosească miercuri la Manchester pentru a se întâlni cu jucătorii şi a conduce apoi primul său antrenament, în ziua următoare.

Şefii lui United au purtat negocieri cu responsabilii cu US Soccer în ultimele 24 de ore, informându-i că, din respect, şi-au dat acordul ca Pochettino să rămână la conducerea naţionalei SUA pentru dubla cu Haiti.

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Al doilea dintre aceste două meciuri va avea loc miercuri dimineaţă (ora Marii Britanii), la Cincinnati, iar în prezent se fac aranjamente pentru ca argentinianul să zboare direct de acolo la Manchester, pentru a-i oferi cât mai mult timp pentru pregătirea primului său meci ca antrenor al lui United împotriva formaţiei Liverpool, programat duminica viitoare (22 noiembrie), pe stadionul Anfield, adaugă Sky Sports, care va transmite în direct jocul respectiv.

Michael Carrick, care a condus-o pe Manchester United până pe locul 3 în Premier League în sezonul trecut, sinonim cu calificarea în Liga Campionilor, a fost demis după o serie de rezultate negative în debutul actualei stagiuni, în urma căreia ''Red Devils'' au ajuns pe locul 18 (retrogradabil) în clasament.