O ieșire la distracție în minivacanța de 1 Mai s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Prahova. Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a ieşit la o plimbare împreună cu soția și băiatul de 6 ani, cu un buggy, pe un deal din Breaza. A pierdut însă controlul vehiculului şi s-a răsturnat într-o râpă.

Apelul la 112 a venit seara trecută, după un incident tragic petrecut într-o zonă neamenajată din orașul Breaza, pe un drum forestier. Trei persoane, doi soți și copilul lor de 6 ani, se aflau pe un ATV în momentul în care au pierdut controlul vehiculului și s-au răsturnat.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, mai multe echipaje de ambulanță și un elicopter SMURD. Medicii au încercat să-l resusciteze pe bărbat, însă fără succes, fiind declarat decesul acestuia.

Femeia și copilul au fost transportați de urgență la spital. Minorul a suferit mai multe răni la cap, iar femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, având în vedere că incidentul nu s-a produs pe un drum public. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmăresc și evoluția stării de sănătate a celor doi răniți.

