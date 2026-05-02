Video Cum s-a produs tragedia din Breaza. Tatăl a murit sub privirile fiului de 6 ani, după ce au căzut cu ATV-ul

O ieșire la distracție în minivacanța de 1 Mai s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Prahova. Un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a ieşit la o plimbare împreună cu soția și băiatul de 6 ani, cu un buggy, pe un deal din Breaza. A pierdut însă controlul vehiculului şi s-a răsturnat într-o râpă.

de Bogdan Dinu

la 02.05.2026 , 13:53

Apelul la 112 a venit seara trecută, după un incident tragic petrecut într-o zonă neamenajată din orașul Breaza, pe un drum forestier. Trei persoane, doi soți și copilul lor de 6 ani, se aflau pe un ATV în momentul în care au pierdut controlul vehiculului și s-au răsturnat.

La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, mai multe echipaje de ambulanță și un elicopter SMURD. Medicii au încercat să-l resusciteze pe bărbat, însă fără succes, fiind declarat decesul acestuia.

Femeia și copilul au fost transportați de urgență la spital. Minorul a suferit mai multe răni la cap, iar femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală, având în vedere că incidentul nu s-a produs pe un drum public. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmăresc și evoluția stării de sănătate a celor doi răniți.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

breaza tragedie accident tata fiu buggy atv
