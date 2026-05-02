După epopeea furtului obiectelor din tezaurul dacic și recuperarea lor spectaculoasă, coiful și cele două brățări au parte de o bine meritată publicitate. Așa că în minivacanța de 1 Mai s-a stat la coadă la Muzeul Național de Istorie, acolo unde s-au întors și pot fi admirate de public.

Au fost deja câteva zeci, peste 100 chiar, de vizitatori de dimineață, dar cei mai mulți vor veni după-amiază, pentru că, după cum au precizat reprezentanții muzeului, ieri deja s-au format cozi pentru bilete și se așteaptă și astăzi la foarte multă lume.

Mai este deschisă expoziția până mâine seara, la ora 20, iar coiful și brățările dacice vor intra în restaurare. Nu se știe cât va dura, în funcție de ce vor găsi muzeografii, și nu se știe când va fi următoarea expoziție.

Biletele au prețuri cuprinse între 32 de lei pentru un adult, 16 lei pentru pensionari și 8 lei pentru elevi și studenți.

Cei mai mulți, bineînțeles, au venit după ce au aflat de toată această epopee a furtului și recuperării, dar au fost și câțiva care l-au vizitat înainte și au revenit să vadă dacă sunt urme ale acestui furt. Vizitatorii au la dispoziție și un cod QR pe care îl pot scana, unde pot vedea toate detaliile despre istoria coifului.

