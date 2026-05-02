Accident de groază în Lipăneşti, Prahova. Patru persoane rănite, una dintre ele în stare critică

O femeie este în stare critică, iar alte trei sunt rănite, după un accident care a avut loc sâmbătă dimineața pe DN 1A, în localitatea Lipănești, județul Prahova.

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 04:15, pe DN 1A, în localitatea Lipănești.

În accident au fost implicate două mașini, în care se aflau patru persoane.

Una dintre victime a fost găsită în stop cardio-respirator și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extrasă.

De asemenea, un bărbat de 22 de ani era conștient și a fost asistat medical la fața locului de către echipajul SAJ, iar un alt bărbat, în vârstă de 49 de ani, aflat și acesta conștient, a primit îngrijiri din partea echipajului SMURD.

Cea de a patra persoană, un tânăr de 19 ani, nu prezenta leziuni.

Victima încarcerată - femeie în vârstă de 51 de ani - a fost extrasă în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului de echipajele medicale. Aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești de către echipajul de terapie intensivă mobilă. Bărbații de 49 și 22 de ani, conștienți, au fost și ei transportați la spital de echipajele SMURD și SAJ pentru investigații suplimentare, în timp ce tânărul de 19 ani a refuzat transportul la spital.

Cazul a rămas în atenția polițiștilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

