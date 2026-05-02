Video Fructele verii vor ajunge mai târziu pe tarabe. Motivul pentru care le vom găsi mai rar, la prețuri mai mari

Temperaturile scăzute din ultimele zile nu au stricat doar planurile de vacanță, ci și culturile. În multe zone, fructele vedetă ale verii vor ajunge mai târziu pe tarabe în acest an.

de Diana Severin

la 02.05.2026 , 14:17

Temperaturile scăzute din ultima perioadă afectează dezvoltarea culturilor. Fructele de vară, așadar, vor apărea puțin mai târziu în acest an, iar producția riscă să fie mai mică.

Fermierii din zona de Dăbuleni, Dolj, au spus că temperaturile le creează probleme serioase. Vremea mai mult înnorată este și astăzi, cu doar 12-14 grade Celsius în termometre, valori scăzute pentru această perioadă, care afectează direct evoluția plantelor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a-și proteja culturile, producătorii au fost nevoiți să dubleze foliile de protecție, iar cei care au plantat pepenii mai devreme se confruntă acum cu dificultăți și caută soluții pentru ca plantele să nu fie afectate de frig până când producția locală va ajunge pe tarabe.

În piețe găsim în mare parte fructe de import din Grecia și din Spania, iar pentru 1 kg de căpșuni, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar în jur de 15 lei kilogramul, iar pentru pepeni prețurile încep de la 10 lei kilogramul.

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

fermieri
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător?
Observator » Evenimente » Fructele verii vor ajunge mai târziu pe tarabe. Motivul pentru care le vom găsi mai rar, la prețuri mai mari
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.