Video Fructele verii vor ajunge mai târziu pe tarabe. Motivul pentru care le vom găsi mai rar, la prețuri mai mari
Temperaturile scăzute din ultimele zile nu au stricat doar planurile de vacanță, ci și culturile. În multe zone, fructele vedetă ale verii vor ajunge mai târziu pe tarabe în acest an.
Temperaturile scăzute din ultima perioadă afectează dezvoltarea culturilor. Fructele de vară, așadar, vor apărea puțin mai târziu în acest an, iar producția riscă să fie mai mică.
Fermierii din zona de Dăbuleni, Dolj, au spus că temperaturile le creează probleme serioase. Vremea mai mult înnorată este și astăzi, cu doar 12-14 grade Celsius în termometre, valori scăzute pentru această perioadă, care afectează direct evoluția plantelor.
Pentru a-și proteja culturile, producătorii au fost nevoiți să dubleze foliile de protecție, iar cei care au plantat pepenii mai devreme se confruntă acum cu dificultăți și caută soluții pentru ca plantele să nu fie afectate de frig până când producția locală va ajunge pe tarabe.
În piețe găsim în mare parte fructe de import din Grecia și din Spania, iar pentru 1 kg de căpșuni, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar în jur de 15 lei kilogramul, iar pentru pepeni prețurile încep de la 10 lei kilogramul.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰