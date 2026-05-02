Temperaturile scăzute din ultimele zile nu au stricat doar planurile de vacanță, ci și culturile. În multe zone, fructele vedetă ale verii vor ajunge mai târziu pe tarabe în acest an.

Temperaturile scăzute din ultima perioadă afectează dezvoltarea culturilor. Fructele de vară, așadar, vor apărea puțin mai târziu în acest an, iar producția riscă să fie mai mică.

Fermierii din zona de Dăbuleni, Dolj, au spus că temperaturile le creează probleme serioase. Vremea mai mult înnorată este și astăzi, cu doar 12-14 grade Celsius în termometre, valori scăzute pentru această perioadă, care afectează direct evoluția plantelor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a-și proteja culturile, producătorii au fost nevoiți să dubleze foliile de protecție, iar cei care au plantat pepenii mai devreme se confruntă acum cu dificultăți și caută soluții pentru ca plantele să nu fie afectate de frig până când producția locală va ajunge pe tarabe.

În piețe găsim în mare parte fructe de import din Grecia și din Spania, iar pentru 1 kg de căpșuni, pofticioșii trebuie să scoată din buzunar în jur de 15 lei kilogramul, iar pentru pepeni prețurile încep de la 10 lei kilogramul.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰