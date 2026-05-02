O intervenție în premieră ar putea schimba modul în care sunt diagnosticate tumorile cerebrale în România. La Spitalul Bagdasar-Arseni, o pacientă a fost operată cu ajutorul unui robot care permite realizarea unei biopsii pe creier cu o precizie milimetrică și riscuri reduse.

Într-un salon de spital, Georgeta, o pacientă de 70 de ani din Galați, a ajuns după mai multe episoade în care și-a pierdut echilibrul și conștiența. Medicii au descoperit o leziune la nivelul creierului, dar fără un diagnostic clar.

Căderi repetate și un diagnostic incert

"Am căzut de trei ori, de patru ori jos. M-am amețit, mi s-au întunecat ochii și am căzut jos. Și asta am simțit", a povestit Georgeta Aelenei, pacientă.

Articolul continuă după reclamă

În lipsa unui răspuns sigur din investigații, medicii au decis efectuarea unei biopsii, însă nu prin metodele clasice.

"Am stabilit că cea mai sigură cale și metodă de tratament pentru ea ar fi această biopsie și în funcție de diagnostic vom stabili ulterior ce tip de tratament să administrăm", a declarat Florin Brehar, medic neurochirurg.

Intervenție asistată de robot, cu precizie milimetrică

Spre deosebire de intervențiile obișnuite, unde precizia depinde în mare parte de chirurg, robotul analizează imaginile pacientului și stabilește o traiectorie exactă până la leziune, evitând zonele sensibile ale creierului.

"Este vorba de un robot neurochirurgical de ultimă generație care ne asigură că vom face o procedură cât mai sigură pentru pacient. pacientă cât mai exactă", a explicat medicul.

În sala de operație, totul se face la milimetru. Un laser indică punctul precis de intrare, într-o zonă extrem de mică, unde se face o incizie de doar un centimetru.

"Raza laser ne direcționa, ne indica exact unde este punctul de intrare, strict în zona de 1-2 cm2, unde se va face o incizie mică de 1 cm și pe unde vom introduce acul de biopsie", a mai precizat Florin Brehar.

Intervenția a durat aproximativ o oră și jumătate. Deși robotul execută mișcările cu o precizie imposibil de atins manual, medicii de la Spitalul Bagdasar Arseni au controlat fiecare etapă.

Emoții înainte de prima intervenție asistată robotic

"Pentru prima intervenție, mă simt un pic emoționată, cu ajutorul Dumnezeu. Și ne rugăm cu roboţelul ăla la stat", a mai adăugat Georgeta, pacienta operată.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că de anul acesta va fi disponibil programul AP ROBOTICA, program dedicat chirurgiei asistate robotic, care își propune să ofere pacienților tratamente minim invazive și o precizie mai mare în intervenții complexe.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Întrebarea zilei Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰