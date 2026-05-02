Video Noapte albă la malul Dunării. Petrecerea din minivacanța de 1 Mai continuă și a doua zi

Petreceri de 1 Mai s-au încins și la malul Dunării, mai ceva ca în Vama Veche. Muzica bună și focurile de tabără au fost nelipsite. Sute de oameni s-au distrat până în zori în pădure, uitând de grijile din timpul săptămânii.

de Adrian Obreja

la 02.05.2026 , 13:01

Petrecerea de noaptea trecută a ținut până în zori, peste Dunăre, în pădurea vis-a-vis de Galați, iar cei care au ales să nu plece acasă au putut lua micul dejun acolo și acum se relaxează, după care, puțin mai târziu, va începe o sesiune de dansuri grecești și, în același timp, și restul petrecăreților care au ales să plece acasă se vor întoarce.

Vor fi și activități pentru copii, pentru familii, iar în această seară, începând cu ora 20, petrecerea va începe din nou, la fel ca seara trecută. Peste o mie de oameni au participat la petrecerea de 1 Mai, "Forest Party", așa cum a fost denumită. Seara trecută au uitat de frigul de afară. Vorbim de oameni de toate vârstele și din toate categoriile sociale, care pur și simplu au simțit nevoia să petreacă întâi mai, așa cum se cuvine, într-o petrecere inedită în pădure, peste Dunăre de Galați.

Nu a lipsit focul de tabără, focul de artificii și apusul peste orașul Galați, o priveliște extrem de frumoasă, întregită de muzica DJ-ilor care au întreținut atmosfera până în zori.

