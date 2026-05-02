Moda rapidă ține pasul cu creşterea copiilor la prețuri avantajoase pentru părinți. Însă are dezavantajele ei - chimicalele din textilele importate din ţările asiatice pot duce la alergii şi la alte afecţiuni grave, aşa încât, mulţi părinţi caută alternative sigure, ecologice. Cum piaţa nu satisface întotdeauna cererea, câteva mame s-au gândit să facă din asta o afacere.

Lucia a pornit de la experiența personală. Pielea fetiţei ei era foarte sensibilă - făcea alergii la hainele din comerț. Prin urmare, a început să caute materiale de mai buna calitate, iar preocuparea ei s-a transformat încet-încet în afacere.

"Folosim foarte mult inul, avem mai multe categorii de in, un in premium şi un in prespălat. Muselina este folosită mai mult pentru fetiţe. Bumbacul, mai nou cânepa şi pânza topită sunt materiale destul de greu de găsit, avem chiar şi un producător local de materiale naturale", a explicat Lucia Curtache, mamă şi iniţiatoarea proiectului.

La prețuri pe măsură: seturile pornesc de la 400 de lei şi pot ajunge până la 700 de lei.

Părinții aleg calitatea, chiar dacă prețurile sunt mai mari

Andreea urmează să nască în curând și deja pregãteşte garderoba bebelușului. Îşi doreşte calitate, nu cantitate.

"Ne interesează să fie un confort pentru bebeluş, să poate să respire foarte bine pielea, să nu îi provocăm nimic neplăcut", a declarat Andreea Bălan, viitoare mamă.

În ciuda costurilor mai ridicate, vânzările cresc.

"Pur şi simplu vor să evite plasticul, vor o viaţă mai sănătoasă pentru copiii lor şi un mediu mai sănătos pentru copiii lor iar asta porneşte de la hăinuţe pentru că sunt foarte aproape de pielea copilului şi sunt prima", a susţinut Ioana Rahău, reprezentantul unui magazin.

Ce trebuie să verifici pe etichetă când cumperi haine pentru bebeluși

Standardele de calitate pot fi verificate și pe etichetă.

"Toate hăinuţele au standardul OEKO-TEX care ne certifică practic că materialele sunt de cea mai bună calitate şi pot fi folosite direct pe pielea copilului şi nu conţin substanţe nocive pentru piele".

"Noi lucrăm cu producători, îi căutăm să fie furnizori autorizaţi, care-şi fac teste pe produse, testează materialele să fie curate şi să fie furnizori din Europa, avem chiar şi din Republica Moldova un furnizor, din Olanda", a transmis Diana Paramanov, reprezentantul unui magazin de haine.

"Acesta este un pachet cadou cu produse din bumbac şi lanolină. Ajută la emolierea pielii celui mic, are un body, o salopetă, batistuţă pentru ingrijire, două perechi de pantaloni, o căciuliţă, o păturică", a mai adăugat Diana.

Avertismentul medicilor: hainele ieftine pot conține substanțe toxice

Părinţii ajung la astfel de magazine după ce observă primele probleme pe pielea celor mici. Sau, după o vizită la medic.

"Am învăţat de la primul copil unde am fost tentată să pun combinezoane, mult puf şi nu stătea nici bine în maşină, nici în căruţ", a povestit o mamă.

"Să evităm ţesăturile din plastic, cu foarte mulţi coloranţi. Pot conţine coloranţi artificiali, toxici, metale grele şi trebuiesc evitaţi", a subliniat Camelia Păun, medic pediatru.

Body-urile simple din bumbac certificat costă în jur de 60 de lei, articolele din materiale premium ajung să depăşească 150 de lei, iar piesele mai elaborate, cum ar fi seturile sau rochițele, pot ajunge și la 500 de lei bucata. Specialiștii atrag atenția că unele haine ieftine fabricate în afara Europei pot conține substanțe toxice, inclusiv plumb. Aceste substanțe se absorb mai repede prin pielea copiilor şi expunerile repetate pot duce, în timp, la probleme de sănătate.

