Nicio masă fără peşte, mai ales de Revelion, chiar dacă e mai scump decât anul trecut. Pentru că ne cade bine după sarmale, cârnaţi şi jumări dar şi pentru că suntem superstiţioşi. Se spune că, dacă îl mâncăm în noaptea dintre ani, vom trece prin probleme ca peştele prin apă.

Clientă: Cât e kilogramul?

Vânzătoare: 87,8 lei.

Clientă: Aoleu! Vreau patru atunci. Tot n-am! Eheee...

Vânzătoare: Îi pun de-o parte şi reveniţi? Nu-i vând.

Clientă: Nu, nu, puneţi doi şi gata, atât!

Kilogramul de peşte s-a scumpit cu până la 15%

Pentru mulţi, planul de acasă nu s-a potrivit cu preţurile de la pescărie. În timp ce carasul, păstrăvul sau ştiuca au un preţ mai prietenos, dorada şi calcanul sar de 80 de lei. Kilogramul de peşte costă în medie cu 10-15% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Reporter: Ce fel de peşte se vinde cel mai bine?

Petre Drăgoi, manager pescărie: Ăla prins de noi, doamnă! Calcanul, calcanul e regele. 80 de lei kilogramul, doar 80 de lei.

Elena Mihălică, manager pescărie: E la mare căutare peştele de mare: biban, doradă, păstrăv, calcanul. Calcanul, da, de Marea Neagră, restul de import, Grecia.

Cum se găteşte cel mai delicios peşte

După perioada de mâncăruri grele de Craciun, un peşte e binevenit, spun nutriţioniştii, indiferent de modul de preparare. Iată o recomandare. "Folosim un unt ars, clarifiat, cu usturoi şi cimbrişor. Punem untul. Punem un praf de sare. Punem pe grătarul cu jar", explică Gabriel Vasile, bucătar.

Nu uităm de legume, iar în mai puţin de 20 de minute, preparatul este gata. Dorada este una dintre alegerile românilor de pe masa de Anul Nou. Se găteşte rapid, este uşoară şi merge perfect alături de legume simple, la grătar sau la cuptor. Potrivit tradiţiei, cine mănâncă pește la începutul anului, va avea o viaţă care "curge" lin, asemenea apei unui râu.

