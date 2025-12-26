Antena Meniu Search
Video După ospățul de Crăciun, românii au ales supa, peștele și o partidă de șah pe mare

Magazinele sunt deschise, iar restaurantele pline. Mesele îmbelșugate de Crăciun, cu sarmale și caltaboș, au fost înlocuite de supă și pește. O mică cură de detoxifiere vine la fix înainte de Revelion.

de Andreea Filip

la 26.12.2025 , 20:34

După ospăţul de Crăciun, sarmalele și caltaboșul au rămas în frigider, iar în a doua zi de sărbătoare mulți români au preferat restaurantele şi au căutat mâncăruri mai ușoare.

După o noapte de mahmureală, mulţi s-au dres cu o supă

"Vitamine, proteine, carbohidrați buni după mesele festive de sărbători, după mâncarea tradițională. Un pui cu ardei copt, orez negru. Supă à la grec, somon cu salată avomango și un măr.", a spus Mădălina, reprezentant restaurant

După o noapte de mahmureală, mulţi s-au dres cu o supă.

"După băutură e mai bine mai simplu.", a spus un bărbat

Iar cine n-a avut chef să se ridice de pe canapea, a pus curierii la treabă.

La malul mării, s-a dat porcul pe pește.

"Un pește la grătar, la plită. Este mai ușor după atâta carne de porc. Avem o aniversare frumoasă de 14 ani a nepotului. Astăzi îl sărbătorim pe el.", au adăugat un grup din Constanţa. 

Borșul a fost fruntaș la comenzi.

Georgiana Crăciun, bucătar: Avem o cerere foarte mare. Vreo 250 de litri de borș. 

Reporter: Ce alte soiuri de ciorbe aveți? 

Georgiana Crăciun, bucătar: Sturion și perișoare, care tot din pește sunt făcute.

"Să ne alintăm papilele gustative și cu o porție de calcan proaspăt, pe plită.", a declarat Sorin Rusu, manager cherhana

"Norocul celor care aleg restaurantele pescărești de pe litoral este că, după o masă plină cu bunătăți, se pot plimba pe malul mării pentru câteva momente de relaxare.", a transmis Andreea Filip, reporter Observator

Cei mai curajoşi au făcut baie în mare

Cei mai curajoşi au făcut baie în mare.

"Facem o partidă de șah aici, în Portul Tomis. Apa, opt grade și jumătate. Ne fură vântul.", au apus bărbaţii, jucând şah pe mare. 

Petrecerile nu s-au încheiat încă. Mâine este Sfântul Ștefan. Facem o pauză scurtă şi ne aşezăm iar la masă, de Revelion.

