Magazinele sunt deschise, iar restaurantele pline. Mesele îmbelșugate de Crăciun, cu sarmale și caltaboș, au fost înlocuite de supă și pește. O mică cură de detoxifiere vine la fix înainte de Revelion.

După ospăţul de Crăciun, sarmalele și caltaboșul au rămas în frigider, iar în a doua zi de sărbătoare mulți români au preferat restaurantele şi au căutat mâncăruri mai ușoare.

După o noapte de mahmureală, mulţi s-au dres cu o supă

"Vitamine, proteine, carbohidrați buni după mesele festive de sărbători, după mâncarea tradițională. Un pui cu ardei copt, orez negru. Supă à la grec, somon cu salată avomango și un măr.", a spus Mădălina, reprezentant restaurant.

"După băutură e mai bine mai simplu.", a spus un bărbat.

Iar cine n-a avut chef să se ridice de pe canapea, a pus curierii la treabă.

La malul mării, s-a dat porcul pe pește.

"Un pește la grătar, la plită. Este mai ușor după atâta carne de porc. Avem o aniversare frumoasă de 14 ani a nepotului. Astăzi îl sărbătorim pe el.", au adăugat un grup din Constanţa.

Borșul a fost fruntaș la comenzi.

Georgiana Crăciun, bucătar: Avem o cerere foarte mare. Vreo 250 de litri de borș.

Reporter: Ce alte soiuri de ciorbe aveți?

Georgiana Crăciun, bucătar: Sturion și perișoare, care tot din pește sunt făcute.

"Să ne alintăm papilele gustative și cu o porție de calcan proaspăt, pe plită.", a declarat Sorin Rusu, manager cherhana.

"Norocul celor care aleg restaurantele pescărești de pe litoral este că, după o masă plină cu bunătăți, se pot plimba pe malul mării pentru câteva momente de relaxare.", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

Cei mai curajoşi au făcut baie în mare

"Facem o partidă de șah aici, în Portul Tomis. Apa, opt grade și jumătate. Ne fură vântul.", au apus bărbaţii, jucând şah pe mare.

Petrecerile nu s-au încheiat încă. Mâine este Sfântul Ștefan. Facem o pauză scurtă şi ne aşezăm iar la masă, de Revelion.

