Magazinele sunt deschise, iar restaurantele pline. Mesele îmbelșugate de Crăciun, cu sarmale și caltaboș, au fost înlocuite de supă și pește. O mică cură de detoxifiere vine la fix înainte de Revelion.
După ospăţul de Crăciun, sarmalele și caltaboșul au rămas în frigider, iar în a doua zi de sărbătoare mulți români au preferat restaurantele şi au căutat mâncăruri mai ușoare.
După o noapte de mahmureală, mulţi s-au dres cu o supă
"Vitamine, proteine, carbohidrați buni după mesele festive de sărbători, după mâncarea tradițională. Un pui cu ardei copt, orez negru. Supă à la grec, somon cu salată avomango și un măr.", a spus Mădălina, reprezentant restaurant.
"După băutură e mai bine mai simplu.", a spus un bărbat.
Iar cine n-a avut chef să se ridice de pe canapea, a pus curierii la treabă.
La malul mării, s-a dat porcul pe pește.
"Un pește la grătar, la plită. Este mai ușor după atâta carne de porc. Avem o aniversare frumoasă de 14 ani a nepotului. Astăzi îl sărbătorim pe el.", au adăugat un grup din Constanţa.
Borșul a fost fruntaș la comenzi.
Georgiana Crăciun, bucătar: Avem o cerere foarte mare. Vreo 250 de litri de borș.
Reporter: Ce alte soiuri de ciorbe aveți?
Georgiana Crăciun, bucătar: Sturion și perișoare, care tot din pește sunt făcute.
"Să ne alintăm papilele gustative și cu o porție de calcan proaspăt, pe plită.", a declarat Sorin Rusu, manager cherhana.
"Norocul celor care aleg restaurantele pescărești de pe litoral este că, după o masă plină cu bunătăți, se pot plimba pe malul mării pentru câteva momente de relaxare.", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.
Cei mai curajoşi au făcut baie în mare
"Facem o partidă de șah aici, în Portul Tomis. Apa, opt grade și jumătate. Ne fură vântul.", au apus bărbaţii, jucând şah pe mare.
Petrecerile nu s-au încheiat încă. Mâine este Sfântul Ștefan. Facem o pauză scurtă şi ne aşezăm iar la masă, de Revelion.
