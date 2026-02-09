Cum sunt învăţaţi vârstnicii să se ferească de fraudele prin telefon, la Galaţi

În secolul informaţiei nu doar cei tineri trebuie să fie atenţi când folosesc telefonul mobil, ci şi seniorii. Sunt, de altfel, cei mai vulnerabili în faţa schemelor tot mai sofisticate de înşelăciune. În Galaţi, vârstnicii sunt invitaţi să descopere trucuri care să-i ţină departe de tentativele de fraudă şi să înveţe cum să folosească telefonul pentru comunicare, cumpărături sau alte plăţi.

"Mai primim telefoane din Egipt, din Sri Lanka. Respingeţi apelurile!" Este doar una dintre curiozităţile la care vârstinicii din Galaţi primesc răspuns în cadrul unui atelier, unde învaţă cum să se ferească de fraudele online.

"Foarte mulţi pensionari vin şi ne întreabă dacă se fac cursuri de calculatoare Nu cred că e legat de vârstă sau de poziţie, e legat de securitate. Şi e normal ca şi noi să ne protejăm", a declarat Monica Voinescu, organizator, reprezentant Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

În era inteligenţei artificiale, vocea celor dragi poate fi uşor clonată, iar fotografiile modificate cu scopul de a face persoana care primeşte mesajul să trimită bani sau să divulge date personale."Sunt unele mesaje care apelează la sentimentele noastre, la sensibilităţile noastre şi atunci putem să facem greşeli".

Articolul continuă după reclamă

Toate acestea pot deveni metode prin care escrocii virtuali pun stăpânire pe informaţii precum parole sau date bancare stocate in telefon. "Am păţit un necaz, dar l-am păţit cu cardul. M-am trezit într-o seară cu un telefon de la bancă că dacă sunt de acord să retragă o sumă de... şi am dat telefon la bancă şi m-a sfătuit să nu dau niciun răspuns, nimic".

Autoritățile cred că numărul real al victimelor este mult mai mare, deoarece multe fraude pornesc de la furtul de date personale, iar victimele nici nu realizează că au fost înșelate. Anul trecut au fost semnalate peste 12.000 de cazuri de înşelăciune în mediul online.

"Persoanele să nu răspundă la mesaje, la apeluri, la mailuri nesolicitate, să nu dea curs solicitării de a da datele personale, de a da datele cardului sau ale cărţii de identitate. Avem nevoie ca oamenii, chiar și la cel mai mic indiciu, să ne sesizeze. Altfel, nu putem avea o imagine reală a fenomenului", explică Bogdan Ghebaur, comisar-șef al Poliției Române.

Conform unui raport al Comisei Europene de anul trecut, puţin peste 6% dintre persoanele între 65 și 74 de ani aveau competențe digitale de bază, comparativ cu media UE ce trece de 28%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰