Val de spargeri de locuinţe în două comune din județul Galați. Localnicii se tem pentru viața lor, mai ales că cinci dintre ele au avut loc într-o singură noapte. Mai șocant este că membrii bandei de spărgători au fost surprinși de camere de supraveghere, însă poliția nu reușește să-i prindă.

Hoții vizează în primul rând persoanele în vârstă, bolnave, care locuiesc singure, dar și familiile înstărite. Ca mod de operare, de cele mai multe ori sar gardurile prin spatele caselor, verifică dacă ușile sunt deschise și intră în locuință. Acolo unde găsesc ușile încuiate, încearcă să spargă încuietoarea cu ajutorul unei bormașini.

La fiecare spargere caută exclusiv bani. De altfel, mereu au fost furați doar bani, deși în camerele respective, unii dintre păgubiți aveau și telefoane sau bijuterii.

Mai multe astfel de spargeri au avut loc în doar câteva zile în localitatea Țepu. Într-una dintre nopți au fost chiar cinci spargeri, ultima dintre ele petrecându-se în urmă cu două zile, vineri noaptea, când proprietarii au auzit zgomote la ușă, hoții încercau să spargă încuietoarea cu bormașina, așa cum menționam anterior.

Oamenii sunt acum speriați. În localitate domnește panica, pentru că locuitorii se tem pentru bunurile lor, pentru casele lor, dar mai ales pentru viața lor. Nu știu ce s-ar putea întâmpla dacă s-ar trezi cu hoții în casă.

Poliția a fost sesizată în mai multe rânduri. A fost deschis un dosar penal pentru furt calificat și tentativă de furt calificat, însă până acum nu a fost identificat niciun suspect. Spargeri similare au avut loc și în localitatea vecină, Munteni. În unele cazuri, indivizii au fost surprinși de camerele de supraveghere, însă nu au fost încă identificați.

