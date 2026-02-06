Antena Meniu Search
Video Patru răniți, printre care un copil, după ce un șofer ar fi adormit la volan pe DN26, în Galați

Patru persoane, trei femei și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident produs pe DN26, în județul Galați.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 14:03

Un șofer de 61 de ani ar fi adormit la volan, a pierdut controlul autoturismului și a lovit alte două mașini aflate în trafic.

Victimele au fost transportate la spital, iar bărbatul a suferit răni ușoare. Cel de-al treilea autoturism implicat în coliziune a fost avariat ușor.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Redactia Observator
galati accident victime
