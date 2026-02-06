Patru persoane, trei femei și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident produs pe DN26, în județul Galați.

Un șofer de 61 de ani ar fi adormit la volan, a pierdut controlul autoturismului și a lovit alte două mașini aflate în trafic.

Victimele au fost transportate la spital, iar bărbatul a suferit răni ușoare. Cel de-al treilea autoturism implicat în coliziune a fost avariat ușor.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰