Dacă ai senzaţia că nu mai înţelegi nimic din ce se întâmplă cu vremea, ei bine suntem mai mulţi în categoria asta. Este atât de atipică, încât şi meteorologilor le vine greu să calculeze prognoze. Astăzi de exemplu, în timp ce în multe oraşe s-au înregistrat temperaturi cu minus, pe crestele munţilor, valorile au fost chiar şi peste10 grade. Total invers faţă de cum este în mod normal - cu cât e mai mare altitudinea, cu atât devine mai frig. Bine, o explicaţie ştiinţifică există şi se numeşte inversiune termică.

17.12.2025

Inversiunea termică este un fenomen meteorologic în care temperatura aerului crește odată cu altitudinea, exact invers față de cum ar trebui să fie în mod normal. În lipsa vântului, aerul rece se menţine în zonele joase de relief precum câmpie, vale şi depresiune. Aşa se face că, în timp ce în Miercurea Ciuc se înregistrau azi dimineaţă minus 7 grade, pe munte erau 10 grade cu plus.

Cum va fi vremea de Crăciun

Ca efecte negative, apar poluarea şi ceaţa. Iar acolo unde a persistat ceaţa, a fost si depunere de polei. Dimineaţă, pe podul de la Cernavodă, a avut loc un carambol cu şase maşini. Şi tot din cauza poleiului, un alt carambol cu 15 maşini a avut loc lângă Ploieşti. Din fericire, în ambele cazuri nu s-au înregistrat răniţi. În estul ţării, în schimb, vremea e la cealaltă extremă. În Suceava, localnicii ies în oraş cu gecile de primăvară. Aproximativ 10 grade Celsius s-au resimţit astăzi. Aici, intervin şi probleme de altă natură: mai multe viroze, energie scăzută, cât şi lipsa poftei de mâncare.

"A dus la creşterea numărului de viroze de toate felurile. şi nişte viroze respiratorii care dau complicaţii, în special laringite foarte multe avem. Trebuie să administrăm vitamine, stimulente ale imunităţii corpului", a declarat Irina Badrajan, medic de familie. "Ni se modifică apetitul şi sistemul imunitar. Iarna, organismul este obişnuit să primească mai multă energie din alimente calorice, mai grase. iar temperaturile ridicate din termometru ne duce cui gandul spre primăvară apetitul modificându-se spre o alimentaţie mai light, bogată în fructe si alimente usor de digerat", a declarat Daniela Bălănucă, dietetician. În preajma Crăciunului, iubitorii iernii vor primi vești bune: zăpada va fi prezentă în mai multe zone ale țării.

