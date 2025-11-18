Antena Meniu Search
Google implementează AI în prognozele meteo. Prognoze mai rapide şi cu 99,9% mai corecte

Google va folosi un model lingvistic pentru a îmbunătăți prognozele meteo afișate în produsele sale, oferind informații mai precise și mai rapide utilizatorilor, conform News.ro.

de Redactia Observator

la 18.11.2025 , 08:16
Gigantul american Google anunţă că va îmbunătăţi prognozele meteo cu ajutorul unui model de inteligenţă artificială pe care-l numeşte WeatherNext 2.

Acesta poate genera prognoze de opt ori mai rapid decât soluţia anterioară şi ar trebui să ofere predicţii mai corecte în 99,9% din variabile precum temperatura şi vântul.

Conform companiei, WeatherNext 2 poate evalua sute de situaţii potenţiale dintr-un singur punct de pornire.

AI are nevoie de mai puţin de un minut pentru a ajunge la o predicţie, în comparaţie cu modelele bazate pe fizică, care realizează aceeaşi sarcină în câteva ore.

WeatherNext 2, poate realiza predicţii cu 15 zile în avans şi poate detalia prognozele la nivel de oră.

Google implementează AI în serviciile meteo din produse precum Maps, Search, Gemini şi aplicaţia Weather a smartphone-urilor Pixel.

