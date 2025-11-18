Google implementează AI în prognozele meteo. Prognoze mai rapide şi cu 99,9% mai corecte

Google va folosi un model lingvistic pentru a îmbunătăți prognozele meteo afișate în produsele sale, oferind informații mai precise și mai rapide utilizatorilor, conform News.ro.

Google implementează AI în prognozele meteo. Predicții la nivel de oră, cu 15 zile în avans - Hepta

Gigantul american Google anunţă că va îmbunătăţi prognozele meteo cu ajutorul unui model de inteligenţă artificială pe care-l numeşte WeatherNext 2.

Acesta poate genera prognoze de opt ori mai rapid decât soluţia anterioară şi ar trebui să ofere predicţii mai corecte în 99,9% din variabile precum temperatura şi vântul.

Conform companiei, WeatherNext 2 poate evalua sute de situaţii potenţiale dintr-un singur punct de pornire.

Articolul continuă după reclamă

AI are nevoie de mai puţin de un minut pentru a ajunge la o predicţie, în comparaţie cu modelele bazate pe fizică, care realizează aceeaşi sarcină în câteva ore.

WeatherNext 2, poate realiza predicţii cu 15 zile în avans şi poate detalia prognozele la nivel de oră.

Google implementează AI în serviciile meteo din produse precum Maps, Search, Gemini şi aplicaţia Weather a smartphone-urilor Pixel.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰