Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În zonele montane înalte se va depune din nou strat de zăpadă. În plus, vremea se răceşte în continuare.

Potrivit ANM, în perioada 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar îndeosebi în nordul Olteniei şi în nord-vestul Munteniei, precum şi în vestul Carpaţilor Meridionali se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp, şi izolat de peste 40 l/mp.

"De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania şi în nord-vestul Moldovei vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în special pe creste", precizează meteorologii. Potrivit acestora, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea şi în nord-vestul şi centrul teritoriului.

În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de peste 80...90 km/h. "Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord şi nord-est, duminică şi în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a ţării", arată ANM.

Pentru intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 10 a fost emisă o avertizare cod galben. "În zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Alba şi Sibiu vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara şi noaptea, în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de apă de 25...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp", transmite ANM.

ANM a emis cod galben de vânt în trei județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineață cod galben de vânt puternic pentru zona montană din trei județe. Avertizarea vizează Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Codul galben de vânt este valabil în zonele de munte de peste 1.800 de metri altitudine. Meteorologii anunță intensificări temporare ale vântului, cu viteze la rafală de 90-120 km/h. Avertizarea a fost emisă la ora 5:44 și este valabilă de la ora 6:00 până la ora 12:00.

Prognoză pentru Bucureşti

ANM a emis o prognoză specială şi pentru Bucureşti. Cerul va fi variabil, cu înnorări și o probabilitate mai mare seara și noaptea pentru ploaie slabă, în intervalul 22 noiembrie ora 10:00 - 23 noiembrie, ora 08:00 Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 17...20 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade. Vor fi condiții de ceaţă.

În intervalul 22 noiembrie, ora 10 - 24 noiembrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi, răcire și vânt.

