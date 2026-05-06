Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"

Guvernul vrea să tragă frâna de mână samsarilor de maşini şi să întinerească parcul auto. Persoanele fizice nu vor mai putea aduce din străinătate mai mult de două maşini second-hand pe an. Ca să urmărească mai uşor autoturismele la mâna a doua, apare o platformă nouă, care va ţine evidenţa tuturor bunurilor SH intrate în ţară şi vândute mai departe. Oferta mai mică se va rostogoli automat în preţuri mai mari la maşinile vechi.

Ministerul Mediului declară război samsarilor, pe care ii consideră motorul poluării din România.

Noua ordonanţă schimbă regulile din trafic: o persoană fizică va putea aduce legal din străinătate maximum două maşini second-hand pe an. Sună bine pe hârtie. Doar că, regula poate fi ocolită.

În practică, însă, regula ar putea fi încălcată destul de uşor. Două maşini pe numele unei persoane, încă două pe numele unui membru al familiei si alte două, pe numele unui apropiat. Astfel că numărul de maşini second hand aduse în ţară ar putea fi acelaşi, fără să depăşească limita de pe hârtie

Autorităţile anunţă controale la sânge, inclusiv verificări la faţa locului, acolo unde apar suspiciuni de supraaglomerare la adresă. "Infractorii sunt foarte creativi și noi va trebui să tinem cont de creativitatea lor în momentul în care trebuie să îmbunătăţim legislația", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Ca să urmărească mai uşor maşinile second-hand, vine şi digitalizarea: o platformă nouă, RO-SH. "Vom și lansa în șase luni, platforma digitală numită RO-SH. Platforma care, practic, va gestiona toate cantitățile de bunuri, să zicem, care intră în țară în scopul de a fi după aia vândute mai departe ca produse second-hand", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Pe piaţă, se fac deja calcule: 30% mai puţine maşini importate. Iar când oferta scade, preţul urcă. Specialiştii estimează scumpiri de aproximativ 15%. "Clar că se scumpesc maşinile. Păi numai să aduci o maşină e 600 - 700 de euro, pe platformă, înmatricularea te duce încă 500 de euro. Trebuie să ne punem şi noi un adaos".

"Consumatorul care vinde, se duce la dealer, oferă mașina, vorbesc de persoana fizică și aceasta este evaluată, iar cumpărătorul de mașini la mâna a doua primește o mașină verificată", a declarat Dan Vardie, preşedinte APIA.

Importurile de autoturisme second hand au crescut constant si astfel, tara noastră a ajuns sa fie cimitirul de masini al Europei. În primele trei luni ale anului au fost înmatriculate peste 88.000 de autoturisme la mâna a doua, de aproape trei ori mai multe decât maşinile noi. Conducem peste 11 milioane de maşini. Aproape jumătate au mai mult de 20 de ani.

