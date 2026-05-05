Exclus din biserică, judecat pentru pedofilie, dar liber după ce păcatele s-au prescris, Cristian Pomohaci se recomandă încă...preot. Şi-a ridicat biserică într-un fost local din Mureş şi ţine acolo ilegal slujbe religioase, după cum anunţă chiar Arhiepiscopia din Alba Iulia. Mai marii bisericii le atrag atenţia enoriaşilor că pelerinajul la cântărețul de muzică populară este o cale rătăcită care destramă familii.

Au trecut 9 ani de când Cristian Pomohaci a fost dezbrăcat de sutană, dar nu și de controversă. Fostul preot, devenit cântăreț de muzică populară, slujește, spun foștii superiori, fără binecuvântare. Şi nu se ascunde. Din contră. Rețelele sociale sunt pline de imagini în care apare în haine preoțești, inclusiv în Țara Sfântă. Liturghiile ilegale se ţin pe un domeniu impresionant din Mureş. Un local pe care Pomohaci l-ar fi transformat într-un așa-zis așezământ bisericesc. Ca să ţină enoriaşii departe de cuvântul lui Pomohaci, la slujba de duminică, în toate bisericile din Alba şi din Mureş, s-a citit o circulară prin care mai marii din biserică transmiteau că ce face Pomohaci n-are binecuvântarea lor, iar familiile sunt tulburate de slujbele la negru.

N-a făcut închisoare, pe motiv că "păcatele" s-au prescris

"Domnul Cristian Pomohaci nu mai este preot al Bisericii Ortodoxe Române. Dânsul oficiază aceste slujbe non canonice, într-un spaţiu pe care il numeşte impropriu mănăstire şi biserică. Chiar dacă poartă ţinuta clericală, acest lucru nu face decât să inducă în eroare", a declarat Oliviu Botoi, purtător de cuvânt Arhiepiscopie. "Polițiștii au în atenție situația, fiind efectuate verificări, iar în măsura în care vor fi constatate fapte care intră în competența de soluționare, vor fi dispuse măsurile legale care se impun", a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș. Iar trecutul apasă greu. În 2012, o echipă Observator l-a filmat cu camera ascunsă în timp ce ţinea o slujbă de exorcizare.

E caterisit cinci ani mai târziu după ce a fost surprins în timp ce incearca să convingă un adolescent să întreţină relaţii sexuale cu el. N-a făcut închisoare, pe motiv că păcatele s-au prescris. A fost, însă, condamnat, cu suspendare, pentru evaziune fiscală. Pomohaci este invitat des la evenimente artistice finanțate de primării sau consilii județene. S-a rupt de altar, dar n-a rămas fără binecuvântări materiale. A strâns peste un milion şi jumătate de euro. Are 40 de imobile dintre care 25 de apartamente, 9 terenuri și construcții. Reporterii Observator au încercat să obţină un punct de vedere de la Cristian Pomohaci, dar acesta nu a putut fi contactat.

