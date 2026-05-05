Video Tinerii români au dominat podiumul la o competiţie de robotică din SUA. Au învins rivali din 80 de ţări

Așii roboticii mondiale sunt tineri români. Echipele de liceeni din ţara noastră au ocupat toate locurile de pe podium la Houston, în America, la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge 2026. Cu roboţi proiectaţi de la zero, copiii au bifat rezultate istorice cu o finală disputată între două echipe din ţara noastră. Au învins fără să clipească rivalii din 80 de ţări.

de Mădălina Iacob

la 05.05.2026 , 20:12
Campionii mondiali s-au întors acasă. După un drum de aproape 15 ore de la Houston, avionul lor a aterizat pe aeroportul Henri Coandă. Emoţiile sunt în continuare până la cer.

"A trebuit să jucăm baschet cu roboți, cumva. Trebuie să arunci ma multe mingi decât adversarul. Să inovezi prin a optimiza un robot și a-l face cât mai rapid", explică Filip Neaţu, liderul echipei Velocity.

"Dragonaș" se numeşte cel mai rapid robot care a dominat terenul de joc impotriva sutelor de echipe din toată lumea.

La Houston, România a câștigat o finală istorică împotriva României. Americanii şi chinezii au rămas în urmă, iar primele locuri le-au revenit adolescenţilor din tara noastră.

"Caută foarte mult, urmăresc alte echipe. Similar cu fotbalul se urmăresc meciurile celorlalte echipe şi în felul ăsta performează", explică Paul Hruș, profesor de Informatică.

Pe locul 1 au fost elevii de la Colegiul din Brăila, pe locul 2, echipa din Buzău, locul 3 București și locul 4, elevii din Focşani.

"Secretul este munca, efortul depus, determinarea, asta e secretul. Nu am cuvinte să explic bucuria pe care am trăit-o. Velocity înseamnă viteză, ne deplasăm pe teren cu viteză. Şi câştigăm tot", explică Luca Mototolea, membru Velocity.

Performanţa însă nu înseamnă nici curricula de la şcoală, nici sprijin din partea statului pentru aceşti copii. E pură pasiune, un club de robotică al liceului şi eventual câţiva sponsori.

Performanţa a fost lăudată şi de preşedintele Nicuşor Dan. 

