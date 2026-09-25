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Cutremur în România. Un seism de 3,3 în județul Vrancea. Este al 16-lea de la începutul lunii septembrie

Cutremur în România. Un seism de 3,3 în județul Vrancea. Este al 16 de la începutul lunii septembrie Seismograf, aparat de înregistrat cutremurele - Profimedia
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.09.2026, 09:33 | Modificat la 25.09.2026, 09:52

Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,3 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la ora locală 1:33, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 142,8 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 58 km est de Braşov, 59 km sud de Buzău, 66 km sud de Focşani, 72 km nord de Ploieşti şi 99 km nord-est de Târgovişte.

16 cutremure în luna septembrie

De la începutul lunii septembrie, în România s-au produs 16 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,1 pe Richter.

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Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. 

M.P.
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