România s-a împărţit între două anotimpuri încă de ieri. În partea de Sud a ţării a fost cald şi bine, cu temperaturi de vară-n toată regula. Au fost 28 de grade la Turnu Măgurele, dar la munte turiştii s-au împotmolit în nămeţi. Avertizările meteo au fost nelipsite. În Nord-Vest, au fost coduri galbene şi portocalii de inundaţii şi majoritatea judeţelor au căzut pradă vântului puternic.

Mai multe judeţe din Nord-Vestul ţării au fost sub avertizări de inundaţii. Cel mai rău a fost în Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, acolo unde a fost cod portocaliu de viituri. În Sângeorz-Băi, Someşul Mare a fost agitat încă de pe timpul zilei. După lăsarea întunericului, apa a ieşit din matcă şi a inundat pistele de biciclete.

Aproape toată ţara a fost măturată de vânt puternic. La munte, la altitudini înalte, rafalele au depăşit 150 de kilometri pe oră.

Vântul puternic a făcut pagube la Braşov

La Braşov, vântul a pus la pământ mai mulţi copaci care au avariat maşini. O bucată de tablă s-a desprins de pe acoperişul unui bloc.

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"Un zgomot foarte mare, o furtună foarte mare, cu beţe, cu tablă, ne-a speriat foarte tare. Ne-a speriat, nu știam unde să mai fugim", a declarat un localnic.

Terasele din Piaţa Sfatului au fost luate pe sus de vijelie.

"Un vânt puternic azi noapte, a rupt un pic umbrelele, a dărâmat scaune, mese. Chiar și vârful bradului am văzut că l-a rupt", a adăugat altă persoană.

Mai sus, pe Transalpina, trei turişti au avut nevoie de ajutorul salvamontiştilor după ce au rămas blocaţi cu maşina în zăpadă. Atenţi la GPS, nu au mai văzut şi semnele care interziceau accesul pe acel tronson de drum.

Temperaturi de vară pe litoral. La Constanţa au fost 25 de grade

Vântul a suflat cu putere şi pe litoral. Dar măcar acolo a fost neaşteptat de cald.

Şi apa mării a fost caldă. Un localnic chiar a testat-o.

Maxima zilei s-a înregistrat la Turnu Măgurele: 28 de grade.

Bucureştenii au trecut prin toate anotimpurile în 24 de ore

Capitala a avut o zi... cât un an. În 24 de ore, bucureştenii au trecut prin toate anotimpurile. Ieri dimineaţă a fost primăvară, la prânz erau temperaturi de vară. Pe seară au venit ploile şi s-a răcit accentuat ca toamna. Iar în această dimineaţă, tremurăm de frig ca iarna.

La începutul săptămânii următoare se va încălzi din nou şi vom avea temperaturi peste media perioadei. Spre weekend, ne aşteaptă o altă răcire.