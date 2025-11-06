Dani Mocanu şi fratele său, daţi în urmărire naţională şi internaţională

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său au fost daţi în urmărire naţională şi internaţională, conform Poliţiei Române.

Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi acasă de poliţiştii veniţi să aplice mandatele de condamnare - Facebok / Dani Mocanu

Anunţurile au fost făcute la scurt timp după ce poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, nu i-au găsit acasă.

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii . Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburanţi.

Curtea de Apel Braşov, care a preluat dosarul de tentativă de omor în care Dani Mocanu şi fratele său au fost judecaţi, a decis o pedeapsă mai uşoară pentru manelist, dar una mai severă pentru fratele acestuia, conform news.ro.

Cei doi au fost acuzaţi că au agresat cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din Argeş, în 2022. Instanţa a stabilit ca victima să primească 40.000 de euro despăgubiri, sumă mult mai mare decât cea stabilită iniţial de prima instanţă

Instanţa din Braşov a majorat, de asemenea, şi cuantumul daunelor morale pe care cei doi fraţi trebuie să le plătească bărbatului pe care l-au bătut cu o rangă, de la suma de 14.000 euro, cât decisese Tribunalul Argeş, la suma de 40.000 euro.

Dosarul a fost deschis în urma unei bătăi cu bâte şi răngi metalice, pe fondul unor conflicte mai vechi, într-o benzinărie din Piteşti.

Scandalul a avut loc în luna august 2002, iar în urma acestuia două persoane au ajuns la spital, una dintre acestea având nevoie de două luni de îngrijiri medicale.

