Chiar dacă unele camere nu reţin pur şi simplu căldura, ferestrele sunt întotdeauna învinuite: ori sunt prea vechi, ori prea subţiri şi trebuie înlocuite. Însă, înainte de toate, specialiștii în eficiență energetică îți recomandă să încerci mai întâi testul pe care îl folosesc chiar ei. De cele mai multe ori, problema nu este sticla, ci pierderile de aer pe lângă ferestre. Iar pentru a le depista ai nevoie de o singură foaie de hârtie și de zece secunde pentru fiecare fereastră.

Testul de 10 secunde cu o foaie de hârtie care îți arată pe unde se pierde căldura prin ferestre - Shutterstock

Testul este atât de simplu încât pare aproape banal și reprezintă o metodă standard în evaluările profesionale ale eficienței energetice a locuințelor. Tot ce trebuie să faci este să deschizi fereastra, așezi o foaie de hârtie (în mod clasic se folosește o bancnotă) peste toc, închide fereastra astfel încât să prinzi hârtia și apoi trage de ea. Dacă hârtia iese cu ușurință, înseamnă că prin acel loc se pierde aer și căldură. O etanșare corespunzătoare ar trebui să o țină atât de strâns, încât să opună rezistență sau chiar să o rupă.

Protecția ferestrei împotriva frigului nu depinde în primul rând de sticlă, ci de presiunea exercitată de garniturile de etanșare dintre cercevea și toc atunci când fereastra este închisă, potrivit The Coolist. Această etanșare se poate deteriora fără să observi: garniturile se turtesc, se întăresc sau crapă odată cu trecerea timpului, balamalele și sistemele de închidere se slăbesc, iar o fereastră care pare închisă nu mai este, de fapt, etanșă.

Hârtia funcționează ca un instrument de verificare a presiunii exercitate de garnitură. Tocmai de aceea, o fereastră care nu trece testul are nevoie, de obicei, de garnituri noi sau de reglarea feroneriei, nu de înlocuire completă.

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Repetă testul în mai multe puncte ale fiecărei ferestre, pe ambele laterale, sus și jos, deoarece garniturile se pot deteriora doar pe anumite porțiuni. Procedează la fel și în cazul tuturor ușilor exterioare, inclusiv pe partea cu balamalele. Marchează fiecare loc prin care hârtia alunecă ușor folosind o bucată de bandă adezivă de hârtie, folosită în lucrările de zugrăvit. În doar zece minute vei avea o hartă exactă a zonelor prin care se pierde căldura din locuință şi ce urmează să faci în cazul lor.

Ce trebuie reparat mai întâi, în funcție de costuri

Înlocuiește garniturile în zonele cu probleme: poți folosi benzi autoadezive din spumă sau benzi de etanșare în formă de V, care costă destul de puţin. Aplică-le în locurile prin care hârtia alunecă. Aceasta este una dintre cele mai eficiente reparații din punctul de vedere al raportului dintre cost și rezultate atunci când pregătești o locuință pentru sezonul rece. De aceea, specialiștii spun că trebuie să începi cu etanșarea crăpăturilor și înlocuirea garniturilor.

Etanșează îmbinarea dintre toc și perete: testul cu hârtia verifică garnitura mobilă, însă fisurile din materialul de etanșare din jurul tocului reprezintă o altă sursă obișnuită de pierderi de aer. Verifică vizual zona și aplică un cordon de silicon acrilic în locurile în care materialul este crăpat.

Aplică aceeași metodă și ușilor, dar montează și o perie de etanșare: dacă hârtia alunecă ușor atunci când este prinsă în partea de jos a unei uși, ai nevoie de o perie sau de o bandă de etanșare pentru prag. Există modele care se montează cu șuruburi în doar cinci minute.

Dacă ferestrele se mișcă sau zdrăngăne, verifică feroneria: dacă fereastra se clatină în toc, strânge sau reglează sistemul de închidere, astfel încât să exercite din nou presiunea necesară asupra garniturii. Apoi repetă testul cu hârtia.

Ce poți verifica dacă problema persistă

O fereastră care trece testul cu hârtia în toate punctele, dar prin care tot pătrunde aer rece, necesită verificări suplimentare.

Într-o zi cu vânt, apropie de toc un bețișor parfumat aprins și urmărește dacă se mișcă. Această metodă poate identifica pierderi de aer pe care testul cu hârtia nu le detectează, deoarece nu sunt neapărat în zona în care se închide fereastra. Acestea apar adesea în apropierea pervazului sau în spatele ornamentelor care încadrează fereastra.

În cazul ferestrelor vechi, cu un singur rând de geamuri, care prezintă pierderi de aer în mai multe locuri, folia termocontractabilă pentru ferestre, aplicată sezonier, poate fi o soluție ieftină pentru a trece mai ușor peste iarnă.

Merită să reții și că această metodă seamănă cu testul folosit pentru verificarea etanșeității ușii frigiderului: o foaie, o singură tragere și un verdict clar asupra garniturii. Dacă remediezi problemele descoperite, vei avea și mai puține motive să te contrazici cu ceilalți membri ai familiei în privința temperaturii la care trebuie setat termostatul.