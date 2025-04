După câteva zile de stat cu familia sau prietenii, terenurile de padel din Parcul Herăstrău au fost pline astăzi: "O mişcare cu băieţii, la soare, că e vreme bună, până acum a plouat, a fost frig, şi să ne simţim şi noi bine, să dăm sarmalele jos", "Şi jucăm padel, ne şi uităm, ne relaxăm".

Specialiştii ne recomandă o revenire uşoară la mişcare şi exerciţii

”Ne-am bucurat să vedem mulţi oameni care au venit la joacă. Este un sport foarte accesibil. Diferenţa dintre padel şi squash sau tenis este că aici se joacă tot timpul la dublu, se joacă în patru, se foloseşte geamul în momentul în care se joacă punctul. De luni până vineri este 100 de lei ora, şi după ora cinci, în weekend, este 170 de lei ora.”, a declarat Roxana Jianu, manager club padel.

Şi cei care joacă tenis au ieşit să îşi exerseze loviturile, în timp ce alţii au făcut alergări uşoare. Încet, încet se umplu iar şi sălile de fitness: "Am făcut un exces de mâncare, se vede că sunt şi eu mare, aşa şi trebuie să te menţii", "Trebuie, chiar dacă nu ne face plăcere! Cu mâncarea, nu.. Poate am exagerat puţin cu băutura, doar puţin", "Am nevoie să simt că fac ceva fizic, decât să stau pe canapea şi să lenevesc toată ziua şi îmi dă energie".

Specialiştii ne recomandă o revenire uşoară la mişcare şi exerciţii care să ne solicite mai multe grupe musculare. "Cam tot corpul lucrează aici. Din acest motiv, consumul energetic este foarte mare. Exerciţii de bază, cum ar fi îndreptări sau genuflexiuni, dar şi exerciţii izolate sau exerciţii făcute cu greutatea corpului. O felie de cozonac are undeva la 400 de calorii. Înseamnă un antrenament bun de o oră, cu exerciţii cu greutăţi.”, ne recomandă Stelian Sălăgeanu, antrenor de fitness.

”Dacă voi, în primele 2-3 zile după ce aţi mâncat de Paşte, mergeţi pe bandă în zona 2, care înseamnă să vă monitorizaţi şi pulsul între 130-140 de bătăi pe minut, ceea ce se întâmplă este că veţi consuma depozitele de glicogen din muşchi. Deci practic mâncarea pe care aţi mâncat-o în ultimele două zile. Acea mâncare nu s-a depus încă, dar dacă nu faceţi mişcare, se va depune.” spune Fabius Antal, specialist în well-being.

Cei care nu vor sau nu au cum să ajungă la sală pot face exerciţii şi acasă. Specialiştii recomandă 20 de minute pe zi de stretching, yoga ori pilates sau 30 de minute de plimbare, mai ales după masa principală a zilei.

