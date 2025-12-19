Război împotriva ciorilor cu lasere şi echipamente ultrasonice folosite de Marina americană! Primăria din Lugoj a pus "tunurile" pe sutele de păsări care terorizau oraşul. Pentru că sunt ocrotite de lege, nu le-a putut ucide, aşa că a folosit tehnologie de ultimă oră ca să le alunge.

Până acum câteva săptămâni, păsările negre erau coşmarul localnicilor din Lugoj. Parcul din oraș era, până nu demult, ocupat de ciori, mizerie, gălăgie și bănci "artistic" semnate. Astăzi e liniște – bine, dacă reușim să facem abstracție de țiuitul continuu. Lugojul se laudă că este primul oraș din vest care a scăpat definitiv de ciori, nu cu sperietori, ci cu tehnologie demnă de un film SF.

Tehnologie demnă de un film SF împotriva ciorilor

Din centrul de comandă instalat în podul primăriei, laserele optice orbesc păsările, iar sistemele sonore emit sunete de prădători. Elementul-cheie este gelul optic, inventat special pentru a proteja clădirile istorice.

Articolul continuă după reclamă

"Aici avem un astfel de model, o cutiuță; sunt 100 în podul primăriei. Noi nu detectăm decât cu ochelari speciali. Spectrul vizual al păsărilor detectează flacăra, ceea ce le sperie și le îndepărtează. Practic, tot podul primăriei e în flăcări? Pentru păsări, da", spun experții.

Şi în parc, copacii sunt îmbrăcaţi cu tot felul de aparate. "Replică foarte multe sunete și păsările, ciorile în mod special, nu se pot obișnui cu sunetele respective și după cum vedem acum, în proporție de peste 90% parcul este eliberat de ciori".

Localnicii sunt mulţumiţi acum, dar se tem că invazia se va repeta. "E un sistem care teoretic ar trebui să îndepărteze ciorile. De ce râdeți? Că le văd tot sus. S-au mai pus cu ani în urmă, o perioadă nu au mai fost și pe urmă iar au apărut".

Primarul este gata să declare victoria

"Mi-ar plăcea să cred că am câștigat o bătălie de lungă durată. Este foarte important, pentru că știm că cioara este o pasăre protejată prin lege, faptul că nu afectăm fizic pasărea, ci doar prin aceste efecte o îndepărtăm din acest areal, astfel încât să nu mai creăm disconfort cetățenilor", spune primarul Lugojului, Călin Dobra.

Sistemul a costat circa 120.000 de lei şi protejează populația, în special copiii și vârstnicii, de riscul bolilor transmise prin puf și excrementele păsărilor. Poate că ciorile croncăne nervoase de la distanță, în schimb, porumbeii se simt ca la SPA.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰