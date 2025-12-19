Viktor Orban vorbeşte despre scoaterea Ungariei din UE: "Nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu"

Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban.

În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea naţională şi nivelul de trai, "motiv pentru care nu trebuie să facem parte dintr-un imperiu", relatează MTI, conform Agerpres.

El a adăugat că nu a fost niciodată martorul unei perioade în care "am prosperat ca parte a unui imperiu opresiv".

Premierul Ungariei, Viktor Orban, acuză Uniunea Europeană că a încălcat principiile statului de drept, după ce statele membre au decis prelungirea pe termen nedefinit a înghețării activelor rusești printr-un vot cu majoritate calificată.

Decizia, menită să evite un veto ungar și să permită finanțarea Ucrainei, a stârnit reacții dure la Budapesta și riscă să adâncească tensiunile din interiorul UE.

Sancţiunile impuse Rusiei de către UE după invazia în Ucraina prevăd şi îngheţarea unor fonduri ale Băncii Centrale a Rusiei, în total aproximativ 210 de miliarde de euro. Aceste sancţiuni trebuie însă reînnoite printr-un vot în unanimitate în Consiliul UE la fiecare şase luni, de fiecare dată sub ameninţarea unui veto din partea Ungariei, ţară căreia Comisia Europeană i-a blocat majoritatea fondurilor europene, acuzându-l pe premierul conservator ungar că încalcă "statul de drept".

