Carnea de struţ poate fi varianta ideală pentru cei care nu doresc preparate din porc pe masa de Crăciun. Ştiu asta şi fermierii, care au investit bani grei într-o ogradă cu struţi. Astfel, doritorii sunt aşteptaţi cu cele mai inedite produse, numai bune de gătit în prag de sărbători.

La ferma din Sebeş, familia Farcaşiu a pornit afacerea cu struţi în urmă cu 15 ani. Acum, pe ultima sută de metri până la Crăciun, în bucătărie este forfotă mare.

Din carnea de struţ fermierii au pregătit adevărate delicatese, numai bune de pus pe masa de sărbători.

"Ca în fiecare an am pregătit un coş cu delicii. Steak de struţ care este delicios, chiar şi cârnăciori, dar şi mici din carne de struţ. Avem salamuri, ficat care iar este o delicatesă", spun producătorii.

Un kilogram de file, între 140 şi 150 de lei

"Sunt foarte bune. Eu prefer burgerul de struţ, este foarte bun. Am mâncat. recomand. E super gustos". "Carnea de struţ este o carne foarte bună, mult mai uşoară decât carnea de porc, e foarte sănătoasă şi am ales mai multe produse mai ales de sărbători", spun clienţii.

Carnea şi produsele din carne de struţ sunt apreciate nu doar de români, ci şi de străini, spun fermierii care pregătesc marfa şi pentru export. Preţurile sunt şi ele atrăgătoare.

„Prețurile diferă de la 50-60 de lei pe kilogram; de exemplu, la mici, putem ajunge până la 140-150 de lei pe kilogram pentru file, care este ca o bijuterie. Stăm foarte bine cu comenzile în această perioadă, înainte de Crăciun; tot mai multe persoane doresc să comande. Vedem această dorință de consum al cărnii de struț pe masa de Crăciun sau de Anul Nou”, a declarat Anca Farcaşiu, administrator ferma.

Struţul este o pasăre care mănâncă foarte multă iarbă şi, tocmai de aceea, este slabă în grăsimi şi fără substanţe nocive.

