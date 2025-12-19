O şoferiţă din Ucraina a murit sub ochii celor trei copii ai săi, în urma unui atac rusesc cu drone în Odesa. Femeia se afla în maşină cu ei, când au fost surprinşi de ofensiva asupra unui pod.

În imagini, se aude ţipătul unuia dintre copii, care îşi implora mama să rămână cu ei. „Mami, te rog, nu muri”. Din păcate, femeia nu a supravieţuit, iar cei trei au ajuns la spital.

Ucisă în faţa copiilor

Femeia traversa podul peste Nistru în apropierea graniţei cu Republica Moldova. Imediat după atac circulația în zonă și activitatea a două puncte de trecere a frontierei a fost sistată.

Șeful Administrației militare din regiunea Odesa, Oleg Kiper, a declarat că femeia a murit în ambulanță după atac, iar cei trei copii ai ei „au fost transportați la spital cu leziuni corporale și cu o reacție acută la stres”.

Procuratura regională Odesa a spus că femeia ucisă avea 43 de ani, iar copii sunt o tânără de 20 de ani, un băiat de 16 ani și o fetiță de 4 ani.

