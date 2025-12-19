Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Mami, te rog, nu muri". Şoferiță, ucisă de un atac rusesc în fața celor trei copii ai ei, în Odesa

O şoferiţă din Ucraina a murit sub ochii celor trei copii ai săi, în urma unui atac rusesc cu drone în Odesa. Femeia se afla în maşină cu ei, când au fost surprinşi de ofensiva asupra unui pod.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 13:07
Galerie (8)

În imagini, se aude ţipătul unuia dintre copii, care îşi implora mama să rămână cu ei. „Mami, te rog, nu muri”. Din păcate, femeia nu a supravieţuit, iar cei trei au ajuns la spital.

Ucisă în faţa copiilor

Femeia traversa podul peste Nistru în apropierea graniţei cu Republica Moldova. Imediat după atac circulația în zonă și activitatea a două puncte de trecere a frontierei a fost sistată.

Articolul continuă după reclamă

Șeful Administrației militare din regiunea Odesa, Oleg Kiper, a declarat că femeia a murit în ambulanță după atac, iar cei trei copii ai ei „au fost transportați la spital cu leziuni corporale și cu o reacție acută la stres”.

Procuratura regională Odesa a spus că femeia ucisă avea 43 de ani, iar copii sunt o tânără de 20 de ani, un băiat de 16 ani și o fetiță de 4 ani.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

odesa ucraina atac mama
Înapoi la Homepage
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan?
Observator » Ştiri externe » "Mami, te rog, nu muri". Şoferiță, ucisă de un atac rusesc în fața celor trei copii ai ei, în Odesa