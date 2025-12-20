Agenţia Naţională Antidrog (Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor) rămâne - temporar - fără un şef plin. Totul după ce Rareş Achiriloaie, cel care a îndeplinit până acum acest rol, a fost eliberat din funcţie - la cerere - de premierul Ilie Bolojan.

- Vicepreşedinta "reg fled", numită preşedinte interimar la Antidrog. Actualul şef, eliberat la cerere

Luciana Buliga a fost numită preşedinte interimar până la numirea unui nou conducător al instituţiei. Luciana Elena Buliga ocupa până acum funcţia de vicepreşedinte şi a ajuns în atenţia publică după un interviu acordat Observator în care a făcut mai multe greşeli. Buliga a dat ulterior vina pe emoţii.

De profesie farmacist, ea deţine la Botoşani şi un lanţ de farmacii. Spune că a vrut să facă mai mult pentru ţară. Nu a putut oferi, însă, un răspuns la o întrebare simplă: Ar trebui dezincriminat consumul de droguri?. Tot ea a explicat apoi o altă gafă - a transformat "red flag" în "reg fled".

