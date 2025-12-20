Antena Meniu Search
Vicepreşedinta "reg fled", numită preşedinte interimar la Antidrog. Actualul şef, eliberat la cerere

Agenţia Naţională Antidrog (Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor) rămâne - temporar - fără un şef plin. Totul după ce Rareş Achiriloaie, cel care a îndeplinit până acum acest rol, a fost eliberat din funcţie - la cerere - de premierul Ilie Bolojan.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 12:08
Luciana Buliga a fost numită preşedinte interimar până la numirea unui nou conducător al instituţiei. Luciana Elena Buliga ocupa până acum funcţia de vicepreşedinte şi a ajuns în atenţia publică după un interviu acordat Observator în care a făcut mai multe greşeli. Buliga a dat ulterior vina pe emoţii.

De profesie farmacist, ea deţine la Botoşani şi un lanţ de farmacii. Spune că a vrut să facă mai mult pentru ţară. Nu a putut oferi, însă, un răspuns la o întrebare simplă: Ar trebui dezincriminat consumul de droguri?. Tot ea a explicat apoi o altă gafă - a transformat "red flag" în "reg fled".

