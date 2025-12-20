Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 15 judeţe din Transilvania, Muntenia şi Dobrogea, precum şi în municipiul Bucureşti.

Cod galben de ceaţă şi polei pentru 15 judeţe şi Bucureşti

Conform prognozei de specialitate, până la ora 13:00, în municipiul Bucureşti şi în localităţi din judeţele Cluj, Alba, Covasna, Mureş, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Constanta şi Tulcea se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Acest fenomen va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

