ARO ar putea reveni pe șosele. Un proiect românesc pentru celebrul vehicul 4x4 este în lucru și ar putea fi gata în doi ani. Mașina off-road, vândută în trecut în peste 100 de ţări, este gândită atât pentru civili, cât și pentru Armată. Costul de producţie al prototipului se ridică la 12-14 milioane de euro.

Un ARO din 1974. La momentul respectiv, mașina a fost mai întâi doar în dotarea Armatei pentru ca mai apoi să fie vândută şi civililor. Atingea o viteză de 116 km/h. Având o putere de 77 de cai. Costa aproximativ 70.000 de lei. Tradus la preţurile din ziua de azi, aproximativ 40.000 de euro.

ARO era un vehicul care nu promitea confort, ci fiabilitate. Motiv pentru care, la cinci decenii distanță, acest model încă merge. Ce-i drept, doar colecţionarii mai ţin vie pasiunea pentru aceste maşini.

O mașină născută pentru front, câmp și drumuri grele, nu pentru semafoare. Ideea este şi acum de actualitate pentru Asociația Română pentru Cercetări Strategice Avansate, unde sunt reunite institute, autorităţi de stat şi firme private.

Se lucrează la un nou vehicul ARO cu doua variante, una civilă şi cealaltă militară.

Proiectul aşteaptă finanţare din partea statului, între 12 şi 14 milioane de euro. Coordonatorii spun că sunt şanse mari să reporneacă inclusiv uzina ARO de la Câmpulung, închisă în anii 2000.

Falimentul ARO l-a inspirat pe Tudor Giurgiu să regizeze unul dintre cele mai bune filme româneşti "Despre Oameni şi Melci".

Pelicula are acţiunea plasată în 1992, când muncitorii vor să îşi păstreze cu orice preţ locurile de muncă.

