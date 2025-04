De la gust, la capodoperă culinară. Cum devine ciocolata o "operă de artă"

Ce cadouri aduce Iepuraşul anul acesta?

Vlad Niculescu, ciocolatier: Iepuraşul a fost foarte generos în acest an. S-au consumat şi s-au cerut foarte mult aromele fructate, pentru că am avut o iarnă destul de lungă şi simţim nevoia de prospeţime. Am folosit culori destul de vibrante, foarte intense. Cel mai mult s-au cerut ouăle cu caramel, cu alune, dar şi încă celebra ciocolată Dubai.

Cum poate deveni ciocolata o operă de artă?

Vezi și

Vlad Niculescu, ciocolatier: Procesul de realizare este destul de lung. În ciocolaterie, "hai să facem pe repede înainte", să ne grăbim, nu prea se poate. De exemplu, o pralină, de la primul proces până la final, până intră în ambalaj durează două, trei zile pentru că este nevoie, în prima parte, ca culorile să se lipească de ciocolată, apoi venim cu partea de umplutură şi apoi partea de a închide pralina şi a scoate din formă.

Vlad Niculescu, ciocolatier: Foarte mult timp se alocă părţii de cercetare, de teste, pentru că noi, pe lângă partea de a folosi produse clasice, am intervenit cu partea umană în care apelăm la producători locali de plante aromate, de fructe, şi folosim produsele lor şi facem infuzii cu tot felul de condimente, mereu pentru a surprinde.

Interviul integral poate fi urmărit în videoclipul de mai sus

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi participa la Slujba de Înviere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰