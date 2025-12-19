Cu mai puţin de o săptămână înainte de Crăciun, în fabricile de ciocolată se lucrează la foc continuu. Figurinele în formă de Moş Crăciun, iubite atât de cei mici, cât şi de cei mari, trebuie să ajungă pentru toată lumea. Nu sunt, însă, singurele dulciuri dorite. Pentru cei care vor o experienţă nouă, pralinele umplute cu cremă de lavandă, spre exemplu, sunt varianta ideală. La toate se lucrează de zor, ca să fie gata de pus sub brad sau în cadou.

Sub formă de clopoţei, steluţe, sau clasicul Moş Crăciun. Aşa găsim în această perioadă figurinele de ciocolată în marile magazine. Modelele sunt căutate de toată lumea şi sunt perfecte de oferit cadou celor dragi.

Comenzile cresc şi de trei ori

"Acesta este un moş gras pe care îl facem, turnăm ciocolată în el. Îl răsturnăm, că orice figurină este în interior este goală, nu este plină cu ciocolată. Pentru că dacă ar fi plină, ar fi foarte dură şi nu am putea să o mâncăm...Aşa arată figurina plină după primul strat", a declarat Ionela Nica, angajată.

Din această fabrică pleacă zilnic sute de figurine din ciocolată pentru ca cei mici, dar şi cei mari să se poată bucura de ele în perioada sărbătorilor. De la oameni de zăpadă, până la reni, toate acestea sunt făcute manual.

Tocmai de aceea, pentru rezultate bune, atenţia la detalii nu trebuie să lipsească. "Acum depinde şi de cât sunt de mari şi de mai mult de pictat...30-40, acum depinde şi ce comenzi primim ca să putem să le onorăm şi să le facem", mai spune Ionela Nica, angajată.

Nu doar figurinele sunt vedete, ci şi tabletele de ciocolată sau pralinele cu umplutură inedită.

Deşi ciocolata sub toate formele ei e iubită tot anul, comenzile cresc de până la trei ori față de restul anului în perioada Crăciunului.

