Românii se topesc după ciocolată, dar preţurile le lasă un gust amar. Dulciurile costă cu 40% mai mult decât anul trecut. Ca să nu îşi piardă clienţii, comercianţii au fost nevoiţi să fie inventivi și au creat combinaţii inedite. Ciocolata cu leuştean, cu colivă sau cu urechi de porc sunt cele mai noi. La rândul lor, cofetarii fac artă. O tânără a sculptat Coiful de la Coţofeneşti din ciocolată.

50 de zile şi nopţi a lucrat Dalia Păduraru la Coiful de la Coțofenești făcut integral din ciocolată. Pentru un efect cât mai realist, l a îmbrăcat chiar în foiţă de aur.

Coiful de la Coțofenești, recreat în ciocolată după 50 de zile de muncă

"Este vedeta şi foarte apreciat şi mă bucur. Munca mea a prins roade, este sculptat manual. Iniţial am vrut să îl fac placă turnată, dar citind poveştile despre istoria şi povestea acestui coif de la Coțofenești, am luat decizia să îl creez şi eu. Va pleca anul viitor la Olimpiadă la Luxemburg", a declarat Dalia Păduraru, ciocolatier.

Articolul continuă după reclamă

Românii mănâncă în medie 2.36 kilograme de ciocolată pe an. Comercianţii spun că în apropierea sărbătorilor vânzările explodează. Preţurile încep de la 30 de lei.

"Se caută figurinele pentru Moş Nicolae, pentru Crăciun. Poşetuţe de ciocolată, pantofi de ciocolată, îi putem asorta cu poşetuţele", a explicat Andreea Grigoroşoaie, artizan ciocolată.

Ciocolată în combinații surprinzătoare, atracția festivalului de la Iași

La festivalul Ciocolatei de la Iaşi, nimeni nu a plecat cu mâna goală. Ciocolata în combinaţii inedite i-a cucerit.

"Pentru că nu o mănânc eu aici, o trimit în străinătate să mănânce ciocolată cu jumeri. Pentru sora mea, sper să o mănânce. Văd că se merge foarte mult pe lucruri inovative. Am luat cu rozmarin, cu busuioc, cu lămâie japoneză", a spus un participant la festivalul Ciocolatei din Iaşi.

"Avem de la ciocolată cu colivă, la ciocolată cu leuştean, avem ciocolată cu gorgonzola, cu urechi de porc, de Ignat, în apropierea Crăciunului", a subliniat Adina Istrate, organizator festival.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prețurile la cacao și taxele împing ciocolata tot mai sus la raft

Preţurile mari la boabele de cacao, dar şi taxele au dus la preţuri mai mari la ciocolată. Comercianţii spun că faţă de anul trecut sunt creşteri de preţuri şi cu 40%. Unii s-au adaptat, fac figurine mai mici ca să se asigure că au clienţi.

"Cumpără puţin şi bun, dar pentru că este o industrie nouă și în dezvoltare sunt deschişi să cumpere fără să se uite prea mult la preţ", a explicat Alina Goidea, ciocolatier.

"Sunt prețuri mai mari, dar cam toți oamenii de business au redus marja de profit la minim pentru că șocul ar fi prea mare să creştem toţi", a precizat şi Vera Maxim, cofetar cu o experienţă de 20 de ani.

Unii au şi oferte speciale la festivalul ciocolatei ca să atragă clienţi.

"Această figurină este aici la târg 80 de lei, dar ea în mod normal ar costa cam 150 de lei", a transmis un comerciant.

Ciocolata românească îi îndulceşte şi pe străini. Din 2020 şi până acum, exporturile de ciocolată au crescut anual cu aproape 13%. Valoarea exporturilor a ajuns la 175 milioane de euro anul trecut.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰