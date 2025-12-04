Antena Meniu Search
Nu se mai fură cosmetice, bijuterii şi băuturi fine, acum se fură alimente de bază şi produse de igienă. Este rezultatul scumpirilor din ultima perioadă. Hoţii s-au reorientat şi golesc rafturile de caşcaval, ciocolată sau cafea. Cele mai banale produse, chiar şi de până în 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem anti-furt.

de Andreea Filip

la 04.12.2025 , 18:21

De la sticle de băutură, la brânzeturi şi... mai nou, la ciocolată şi articole de igienă, tot mai multe produse de pe rafturile supermarketurilor sunt acum încastrate în dispozitive antifurt. Dacă până acum vedeam astfel de sisteme doar în cazul produselor de lux sau specialităţilor, acum până şi banala pastă de dinţi este protejată. Motivul e că toate s-au scumpit atât de mult încât hoţii le vânează cu îndârjire.

E ultima soluţie la care au apelat proprietarii magazinelor. Nimic nu a stat până acum în carea hoţilor.

Suntem intr-un magazin de 200 de metri pătrati care are camere de supraveghere încă de la intrare. 20 de astfel de dispozitive sunt în întreaga unitate. Peste 5.000 de produse sunt astfel atent monitorizate, inclusiv raionul de ciocolată. Este imposibil să pleci cu un astfel de produs.

Unii clienţi ar putea crede că măsura este exagerată. Dar realitatea din teren arată că e mai mult decât necesară. La Constanţa, un tânăr de 21 de ani a furat ciocolată, cafea şi cașcaval aproape zilnic, timp de o lună, culmea, din acelaşi magazin.

Din acest motiv, magazinele îşi întăresc cât pot de mult sistemele de protecţie. Prin dispozitive antifurt, camere sau chiar oglinzi speciale.

Dacă în trecut, cele mai multe furturi vizau cosmeticele, haine de firmă, sau produsele mici de valoare, acum balanţa înclină în favoarea produselor alimentare de bază. În ţara noastră, furtul se pedepseşte cu amendă sau chiar închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

antifurt ciocolata produse de baza cosul de baza cumparaturi antifurt
