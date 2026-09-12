Realitatea rămâne la intrare, în următoarele trei zile, la Comic Con. Personaje din anime-uri, jocuri și filme au ocupat Arena Națională, iar pentru cei mai pasionați dintre fani, costumul trebuie să fie legendar! Fiecare detaliu contează: de la machiaj și perucă, până la haine, armuri sau accesorii construite de ei înşişi.

În 1970, la San Diego, câteva sute de fani ai benzilor desenate s-au întâlnit pentru prima oară la evenimentul care avea să devină celebrul Comic-Con. Astăzi, fenomenul strânge comunități uriașe în întreaga lume.

"Sunt Daherta din Honkai Star Rail. De doi ani fac cosplay. A fost ceva, it's a journey. Eu sunt Dio din Jojo's Bizarre Adventure. Este foarte interesantă, poți să găsești mulți prieteni în această comunitate și cred că chiar prieteni foarte buni", au spus participanţii.

Fanii nu se mai mulțumesc doar să-și întâlnească personajele preferate. Au început să devină ei înşişi eroii de poveste. Așa a crescut arta cosplay-ul, o combinație între "costume" și "play", adică porţi haina, dar interpretezi şi rolul.

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De la birou la cosplay

Iar transformarea începe cu mult înainte de eveniment. Unele costume sunt construite luni întregi, piesă cu piesă. Sunt cusute şi pictate manual, iar gesturile personajului sunt atent studiate. Pasiunea nu ține cont de vârstă.

"Eu sunt Winter Soldier din Marvel. Masca și brațul sunt printate 3D. M-au ajutat niște amici, eu le-am vopsit și restul ce-i pe mine e cumpărat. În viața zi cu vii lucrez în domeniul bancar". "Aș putea să zic că lucrez și în medicină. Eu sunt Cyclops din X-Men. Lucrez în MAI", au afirmat alţi participanţi.

Dincolo de costume, evenimentele de acest fel creează comunități și aduc împreună oameni cu aceleași pasiuni. Curentele manga și anime au pornit în Japonia, dar au cucerit deja lumea.

La el acasă, în Japonia, cosplay-ul e deja un fenomen de masă.

"Poți experimenta puțin din cultura japoneză aici, dar trebuie neapărat să vizitezi Japonia pentru a o trăi în forma sa cea mai autentică. Japonia este celebră pentru florile de cireș, însă vara te poți bucura de munți și de mare, iar toamna frunzișul de toamnă este absolut superb sezonul acestuia abia începe", a spus o fată din Japonia.

Peste 50.000 de vizitatori sunt așteptați la Comic Con

"Showcase de K-pop, avem și numeroși actori din seriale foarte cunoscute și filme, cum ar fi Avengers. ar fi Black Sails, Shadow and Bone, House of the Dragon. Avem o alea artiștilor foarte frumoasă cu invitați din România și din alte nouă țări. Ne aștepăm la peste 50.000 de vizitatori pe parcursul celor 3 zile de eveniment", a spus Andra Vasile, organizator.

Mâine, personajele ies din mulțime și urcă pe scenă. În ultima zi de Comic Con, 200 de participanți înscriși la parada de cosplay își vor prezenta costumele în fața publicului.