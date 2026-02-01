Depăşire periculoasă în Bihor. Moartea, evitată într-o fracţiune de secundă: ce riscă şoferul vinovat

Un gest de câteva secunde putea să aibă urmări grave pe o șosea din judeţul Bihor. Un șofer a forțat o depășire pe un pod, într-o zonă cu linie continuă, unde manevra este complet interzisă.

În imaginile surprinse de camera de bord a celui care circula regulamentar se vede cum autoturismul intră pe contrasens și ajunge la un pas de impact frontal. Şoferul care mergea corect reuşeşte, însă, să tragă de volan la timp şi să apese pedala de frână, ca să evite o tragedie.

Filmarea postată pe rețelele de socializare a provocat revoltă. Oamenii spun că zona este cunoscută pentru accidente și că astfel de depășiri se întâmplă frecvent. Dacă poliţia va identifica şoferul maşinii, acesta riscă amendă şi chiar suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

