Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Depăşire periculoasă în Bihor. Moartea, evitată într-o fracţiune de secundă: ce riscă şoferul vinovat

Un gest de câteva secunde putea să aibă urmări grave pe o șosea din judeţul Bihor. Un șofer a forțat o depășire pe un pod, într-o zonă cu linie continuă, unde manevra este complet interzisă.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 08:05
Depăşire periculoasă în Bihor. Moartea, evitată într-o fracţiune de secundă: ce riscă şoferul vinovat - Depăşire periculoasă în Bihor. Moartea, evitată într-o fracţiune de secundă: ce riscă şoferul vinovat

În imaginile surprinse de camera de bord a celui care circula regulamentar se vede cum autoturismul intră pe contrasens și ajunge la un pas de impact frontal. Şoferul care mergea corect reuşeşte, însă, să tragă de volan la timp şi să apese pedala de frână, ca să evite o tragedie.

Filmarea postată pe rețelele de socializare a provocat revoltă. Oamenii spun că zona este cunoscută pentru accidente și că astfel de depășiri se întâmplă frecvent. Dacă poliţia va identifica şoferul maşinii, acesta riscă amendă şi chiar suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bihor sofer politie
Înapoi la Homepage
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Depăşire periculoasă în Bihor. Moartea, evitată într-o fracţiune de secundă: ce riscă şoferul vinovat